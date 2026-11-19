Altavilla, 57enne arrestato con 3 chili di cocaina: fissata la convalida Il 57enne è stato trovato in possesso anche di due pistole e relativo munizionamento

di Paola Iandolo

E' atteso questa mattina davanti al Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio G.R. il cinquantasettenne pregiudicato tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione finalizzata al traffico di cocaina. L’indagato, difeso dall'avvocato Gaetano Aufiero, comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino.

L'arresto

Martedì nella sua disponibilità gli agenti hanno rinvenuto circa 3,5 chilogrammi di cocaina, 42 grammi hashish, di alcune dosi di crack, nonché ai due pistole con matricola abrasa: una di calibro 9 mm e l’altra di 6,35 mm, con relativo munizionamento. La perquisizione effettuata, con il supporto dell’unità cinofila antidroga della Questura di Napoli, ha consentito, altresì, di sequestrare materiale per il confezionamento sottovuoto e bilancini di precisione.

Il ricavato dalla vendita

La sostanza sequestrata dagli agenti della Squadra Mobile, una volta suddivisa in dosi, avrebbe consentito di ricavare ai fini della vendita circa 14000 dosi per un controvalore di oltre duecentottantamila euro. Si tratta di un colpo durissimo inferto allo spaccio da parte della Polizia e dalla Procura di Avellino.