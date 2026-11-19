"Non dimentichiamo i bambini", ANCI e UNICEF lanciano "Go Blue" con la Provincia Cresce l'attesa in vista della Giornata mondiale dell’infanzia...

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Si avvicina a grandi passi il 20 novembre 2026, data in cui si celebrerà la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza. Per l'occasione, il Comitato Italiano per l’UNICEF e l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) rinnovano l’appello a tutte le amministrazioni locali d’Italia per aderire alla mobilitazione nazionale “Go Blue”. Un invito che il Comitato Provinciale UNICEF di Avellino raccoglie e rilancia con forza alle Sindache e ai Sindaci dell'Irpinia, oggi potenziato dal prezioso sostegno della Provincia di Avellino, che affianca attivamente il Comitato nella promozione e nella diffusione dell’iniziativa sul territorio. L'iniziativa, che quest'anno celebra il 37° anniversario dell’approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, invita i Comuni a illuminare di blu un monumento, un edificio pubblico o un luogo simbolico del proprio territorio proprio nella giornata del 20 novembre e nei giorni limitrofi. Il colore blu non è solo una scelta cromatica, ma il simbolo universale dei diritti, della speranza e del futuro per ogni bambino.

Accendere una luce sui diritti, appello ai comuni

Accendere una luce sui diritti attraverso l'illuminazione di un luogo simbolo significa rendere visibile l’attenzione dell'ente locale verso le nuove generazioni, ricordando che i diritti di bambine, bambini e adolescenti rappresentano una priorità assoluta dell’azione amministrativa. Un gesto semplice ma dal forte valore comunicativo, pensato per coinvolgere la cittadinanza, le famiglie e le scuole, dando vita a un grande "filo blu" che collega idealmente città grandi e piccole di tutta Italia.

Il Comitato Provinciale UNICEF di Avellino, grazie anche all’importante rete istituzionale messa in campo insieme alla Provincia invita pertanto le amministrazioni comunali della provincia a rispondere all'appello congiunto di ANCI e UNICEF Italia, segnalando la propria adesione all'indirizzo cittamiche@unicef.it. Successivamente all'illuminazione, i Comuni potranno trasmettere una foto del luogo simbolo per entrare a far parte della mappa nazionale interattiva sul sito di UNICEF Italia, che si popolerà progressivamente con le adesioni da tutto il Paese. L’iniziativa sarà inoltre un'occasione per una forte mobilitazione digitale: amministratori e cittadini sono invitati a condividere foto e messaggi sui canali social utilizzando l'hashtag ufficiale #GoBlue e taggando UNICEF Italia.

Il progetto Piccoli Comuni, Grandi Diritti

Questo appello si inserisce nel più ampio e continuativo impegno che l’UNICEF promuove a fianco dei territori. Un'azione che in Irpinia e in Italia si declina tutto l’anno attraverso programmi specifici pensati per gli enti locali, come il Programma “Città amiche dei bambini e degli adolescenti”, dedicato ai centri con più di 10.000 abitanti, e il progetto “Piccoli Comuni, Grandi Diritti”, pensato per valorizzare la centralità delle piccole realtà locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. “Illuminare di blu i luoghi simbolo della nostra provincia è un gesto immediato ma dal profondo significato simbolico ed educativo. – sottolinea il Comitato Provinciale UNICEF Avellino – Siamo particolarmente grati alla Provincia di Avellino per aver scelto di fare squadra con noi, sostenendo con forza la diffusione di ‘Go Blue’ in tutto il territorio irpino. Ci rivolgiamo a tutte le amministrazioni affinché uniscano la propria voce a questa grande mobilitazione, dimostrando che l’Irpinia è un territorio unito e coeso per il futuro delle nuove generazioni!”