Avellino: tettoia del Teatro divelta dal vento, paura in via Circumvallazione Parti della tettoia sono cadute sul marciapiede, fortunatamente nessun ferito. Stupore e rabbia

Danni e paura per il forte vento nei pressi del Teatro Carlo Gesualdo ad Avellino. Si è sfiorato il dramma lungo via Circumvallazione e via Fricchione, quando le violente raffiche di vento hanno divelto la tettoia in plexiglass di una delle strutture adiacenti al massimo cittadino. I pezzi della tettoia sono finiti sulla strada e sul marciapiede nei pressi di un bar e di una gelateria di via Circumvallazione. Fortunatamente in quel momento non c'erano passanti e non si sono registrati feriti.

Anche in passato il forte vento aveva provocato danni

Il dramma è stato solo sfiorato tra lo stupore e la rabbia dei commercianti della zona, che da tempo denunciano le precarie condizioni delle strutture del teatro. È stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per la verifica dei danni e per la messa in sicurezza delle parti pericolanti. Non è il primo caso. Anche in passato il forte vento aveva provocato danni alla tettoia del teatro.