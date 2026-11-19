Cremonese-Avellino: ecco quanti biglietti sono a disposizione dei tifosi irpini Ha avuto inizio la prevendita dei tagliandi per la gara di mercoledì prossimo

L’U.S. Avellino 1912 ha reso noto che, in vista della gara Cremonese - Avellino che verrà disputata mercoledì alle ore 19 e valevole per la tredicesima giornata del campionato di serie B, ha avuto inizio la prevendita per il settore ospiti denominato "Curva Nord" dello stadio Giovanni Zini di Cremona per un totale di 2436 posti.

I dettagli dal comunicato del club irpino

"I ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket. I biglietti avranno un costo di 22 euro più diritti di prevendita. Per gli under 18 (coloro che al giorno gara non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età) il costo sarà invece di 10 euro più diritti di prevendita. La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di martedì.

Accrediti diversamente abili - "La richiesta di accredito per i posti riservati ai diversamente abili (e, se aventi diritto, ai loro accompagnatori) dovrà pervenire dalle ore 12:00 di giovedì 19 novembre fino alle ore 12:00 di lunedì 23 novembre 2026 alla US Cremonese esclusivamente tramite il seguente link https://docs.google.com/forms/d/1mFrN7YQr2iVY2E1UAxKZ6AhbrU48ZUhuWyuvslEzxzs/edit. Precedentemente e successivamente alle date ed agli orari sopraindicati il link sarà chiuso. I tagliandi saranno inviati direttamente alla mail degli interessati entro martedì. Esclusivamente in caso di esaurimento dei posti disponibili si terrà conto dell’ordine di arrivo delle richieste". Ulteriori informazioni su moduli richiesta introduzione striscioni, bandiere, megafono e tamburi e su regolamento stadio e codice di condotta: link sul sito ufficiale dell'U.S. Avellino.