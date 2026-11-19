Cervinara, diede fuoco al 51enne: in appello ridotta la pena a 10 anni e 8 mesi In primo grado Massimo Passariello è stato condannato a 16 anni di reclusione

di Paola Iandolo

Diede fuoco a Giuseppe Tirone, al termine di un litigio: arriva la riduzione di pena in Appello dopo che è stata esclusa l'aggravante - contestata in primo grado - della crudeltà. Determinante la scelta del rito abbreviato che ha concesso la riduzione della pena. Dunque la condanna da sedici anni è stata ridotta a dieci anni e otto mesi per Massimo Passariello.

Questo l'esito dell'udienza celebrata davanti ai giudici della Corte D’Assise D’Appello di Napoli per Massimo Passariello, 40 anni di Cervinara, assistito dall’ avvocato Vittorio Fucci (oggi sostituito dall’Avvocato Giuseppe Vittorio Fucci) e dall’ avvocato Domenico Cioffi, imputato dell’ omicidio volontario aggravato dalla crudeltà di Giuseppe Tirone, 51 anni di Cervinara. La seconda aggravante quella dei futili motivi era già caduta in primo grado.

Le richieste della pubblica accusa e della difesa

La Corte D’Assise D’Appello, accogliendo le tesi dell’avvocato Vittorio Fucci e dell’avvocato Dominco Cioffi, ha escluso per Passariello l’aggravante della crudeltà, riconoscendo la diminuzione di 1/3 della pena per il rito abbreviato. Il Procuratore Generale della Corte D’Appello e i difensori delle parti civili - gli avvocati Pierluigi Pugliese, Mario Cecere e Nicola De Maria - avevano, invece, richiesto la conferma della sentenza di primo grado. Durante il processo d’appello i difensori già nelle scorse udienze nelle loro discussioni hanno insistito per l'esclusione delll’aggravante della crudeltà e il riconoscimento del rito abbreviato con la conseguente riduzione di un terzo della pena.

In primo grado

Sedici anni di reclusione erano stati inflitti a Massimo Passariello, 44enne di Cervinara, assisitito dagli avvocati Vittorio Fucci e Domenico Cioffi, accusato dell’ omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi e dalla crudeltà di Giuseppe Tirone 51enne. Questo il verdetto emesso dalla Corte D’Assise di Avellino nel 2025 presieduta dal giudice Gian Piero Scarlato, che accogliendo la richiesta della difesa escluse per Passariello l’aggravante dei futili motivi, concesse le attenuanti generiche in maniera prevelente rispetto all’aggravante della crudeltà (non applicando quindi l’aumento di pena previsto per questa aggravante) e lo condannò alla pena di 16 anni. Il pm della Procura Cecilia Annecchini chiese l'ergastolo, gli avvocati Pierluigi Pugliese, Mario Cecere, Nicola De Maria e Stincone, rappresentanti delle parti civili, sollecitarono la dichiarazione di responsabilità del'imputato.

La ricostruzione

Passariello, secondo l’ accusa, avrebbe cosparso di liquido infiammabile il Tirone dopo un litigio, bruciandolo vivo. Il Tirone successivamente fu trasportato all’ ospedale Cardarelli di Napoli, dove morì dopo 10 giorni di atroci sofferenze. La difesa è pronta a proporre ricorso per Cassazione.