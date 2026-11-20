Controlli della Polizia nella Valle Caudina, denunciate tre persone Controllati numerosi veicoli, identificate 227 persone e denunciati tre uomini

"I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cervinara (AV), nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei fenomeni delittuosi, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, e delle condotte che possono arrecare disturbo alla sicurezza e alla quiete pubblica, hanno eseguito numerosi controlli nei territori di Cervinara e dei Comuni limitrofi della Valle Caudina. Nel corso delle attività, sono stati controllati numerosi veicoli, identificate 227 persone e denunciati tre uomini": si legge nella nota diffusa.

"Identificate 227 persone e denunciati tre uomini"

"In particolare un 52enne di Cervinara (AV), gravato da precedenti di polizia, è stato denunciato per guida senza patente, mentre un 19enne del beneventano è stato deferito per fuga pericolosa, in quanto, a bordo di un motociclo, non si fermava all’Alt Polizia intimatogli dai poliziotti durante di un posto di controllo, dandosi a precipitosa fuga e creando pericolo per l’incolumità pubblica e degli agenti operanti. Inoltre, un 41enne di Cervinara (AV), gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale e per furto di un’autovettura. Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo".