Sognando un altro 25 novembre: lunedì incontro a Palazzo Caracciolo Nella sala Grasso della sede della Provincia di Avellino con il MIA

«Sognando un altro 25 Novembre»: la Provincia di Avellino e il Movimento Irpino Antiviolenza scelgono di partire dai giovani. Il 23 novembre protagonisti gli studenti del Liceo Mancini. "La violenza di genere affonda le radici in una cultura che confonde il possesso con l’amore e il controllo con la protezione. Contrastarla significa intervenire non soltanto quando si manifesta, ma mettere in discussione i modelli culturali e i rapporti di potere che la alimentano": si legge nella nota diffusa.

Iniziativa promossa da Provincia di Avellino e MIA

È questa la prospettiva di «Sognando un altro 25 Novembre», l’iniziativa promossa dalla Provincia di Avellino e dal Movimento Irpino Antiviolenza (MIA), in programma il 23 novembre nella sede della Provincia, con gli studenti del Liceo Scientifico «Pasquale Stanislao Mancini» di Avellino. Un doppio rovesciamento: i giovani entrano nelle istituzioni e ne diventano protagonisti; il confronto sulla violenza parte non soltanto dalle sue manifestazioni, ma dalla costruzione di relazioni fondate su libertà, rispetto e reciprocità. «Ho voluto aprire le porte della Provincia ai ragazzi perché credo che le istituzioni debbano essere attraversate, conosciute e vissute dalle nuove generazioni. Ma non basta aprire una porta: bisogna anche avere la capacità di lasciare spazio. Per questo vogliamo che siano loro i protagonisti della mattinata, che possano sentirsi liberi di intervenire, raccontarsi, esprimere dubbi, emozioni e punti di vista. Credo che ci sia bisogno di un cambiamento nel modo in cui le istituzioni si rapportano ai giovani: meno occasioni in cui si parla al loro posto e più occasioni in cui si dà loro la possibilità di parlare e di incidere. La prevenzione passa anche da qui: dal riconoscere alle nuove generazioni non soltanto il ruolo di destinatari delle nostre iniziative, ma quello di soggetti attivi del cambiamento», dichiara Katia Renzulli, consigliera provinciale con delega alle Pari Opportunità.

Per Rita Nicastro, presidente del Movimento Irpino Antiviolenza, è fondamentale spostare lo sguardo e interrogarsi sui modelli culturali che influenzano il modo in cui i giovani vivono e interpretano le relazioni: «Abbiamo scelto di partire da un’altra prospettiva: non raccontare ai ragazzi soltanto la violenza nei suoi aspetti più brutali, ma ragionare insieme su ciò che può prevenirla. I mass media, i social network e i videogiochi contribuiscono a costruire immaginari e modelli di comportamento. È importante imparare a leggerli con spirito critico, riconoscere gli stereotipi e non confondere mai il controllo con l’amore. Vogliamo parlare ai giovani del loro diritto a vivere relazioni serene, che diano emozioni positive e si fondino sul rispetto e sul sostegno reciproco». A dare profondità al confronto saranno anche i contributi di Davide Perrotta, in rappresentanza di Libera, e Nicoletta Russo, operatrice del Centro Antiviolenza Demetra. La cultura della legalità e il contrasto a ogni forma di sopraffazione si incontreranno con l’esperienza di chi lavora accanto alle donne che affrontano percorsi di uscita dalla violenza. Due prospettive complementari per comprendere come il dominio non sia una questione da confinare nella sfera privata, ma riguardi i diritti, la libertà e la qualità della nostra convivenza. Riconoscere la violenza significa anche imparare a individuare quelle dinamiche di controllo e privazione dell’autonomia che troppo spesso vengono minimizzate o giustificate.

Un momento della mattinata sarà dedicato alla storia delle sorelle Mirabal, le tre donne dominicane assassinate il 25 novembre 1960 per la loro opposizione alla dittatura di Rafael Trujillo. La loro vicenda è all’origine della scelta di questa data come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e resta un simbolo di coraggio e libertà. Un ringraziamento alla dirigente scolastica, prof.ssa Paola Anna Gianfelice, per la disponibilità e la collaborazione, e all’intera comunità del Liceo Mancini per aver accolto la proposta. Il problema non è soltanto quante volte pronunciamo la parola violenza, ma quale idea di società siamo disposti a cambiare per contrastarla. Il 25 Novembre non può esaurirsi in una ricorrenza o in una dichiarazione di principio. Deve tradursi in scelte pubbliche, politiche di prevenzione, servizi, educazione e responsabilità istituzionale. Sognare un altro 25 Novembre significa non aspettare il prossimo caso di violenza per indignarsi, ma lavorare perché la cultura che la rende possibile perda terreno. E riconoscere ai giovani non il compito di ascoltare il cambiamento, ma il diritto e la responsabilità di costruirlo".