Valle Ufita e Pianodardine, dall'Asi 6 milioni per sicurezza e mobilità Il presidente Pisano: finanziamento importante in sinergia con il Comune di Avellino

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino ottiene un finanziamento di circa 6 milioni di euro nell'ambito dell'Avviso pubblico della Struttura di Missione ZES - Dipartimento per il Sud - per il progetto "Miglioramento delle viabilità e delle infrastrutture a servizio delle aree industriali del Consorzio ASI della Provincia di Avellino – Aree industriali Valle Ufita e Pianodardine", redatto a maggio 2026.

?"Abbiamo fortemente voluto questo investimento - un risultato di grande prestigio, considerando che il nostro progetto si è classificato al 4° posto su 67 progetti presentati in Regione Campania- per riqualificare e mettere in sicurezza le infrastrutture viarie e i servizi di due poli strategici della provincia di Avellino, Valle Ufita e Pianodardine, con l'obiettivo di renderli più attrattivi per nuovi insediamenti produttivi e, soprattutto, più sicuri e accoglienti per le migliaia di lavoratori che li vivono ogni giorno. Gli interventi sulla viabilità nell'area industriale di Pianodardine sono nati in stretta sinergia con l'assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Avellino, guidato da Enza Ambrosone, che ringrazio per aver colto subito questa opportunità e aver reso possibile il progetto, vista la competenza gestionale dell'ente comunale su alcune arterie stradali strategiche. Il Consorzio prosegue così nella sua azione per farsi trovare pronto e dare un contributo concreto alle scelte strategiche sul futuro industriale della nostra provincia", dichiara il presidente Pasquale Pisano.

?L'intervento punta a trasformare i due agglomerati strategici dell'Irpinia – entrambi inseriti nel perimetro ZES – secondo un modello di "Smart & Green Industrial Area", orientato alla sicurezza del lavoro, alla sostenibilità ambientale e al supporto alla logistica avanzata e all'industria 4.0.

?Gli interventi previsti

?Il piano organico di lavori interessa Valle Ufita (circa 180 ettari, snodo tra Tirreno e Adriatico vicino al casello A16 di Grottaminarda, alla nuova Stazione Hirpinia AV Napoli-Bari e alla futura piattaforma logistica) e Pianodardine (circa 245 ettari alle porte del capoluogo, lungo l'asse del fiume Sabato e collegato al raccordo Avellino-Salerno e al casello A16 di Avellino est).

?Sicurezza stradale: sostituzione dei guard-rail obsoleti o danneggiati con nuove barriere certificate adatte anche al traffico pesante.

?Mobilità dolce: realizzazione di piste pedonali protette per separare i flussi pedonali dal traffico veicolare e industriale.

?Efficienza energetica e qualità dell'aria: interventi di relamping a LED nella pubblica illuminazione di Valle Ufita (con riduzione dei consumi energetici superiore al 50%) e rifacimento del manto stradale a Pianodardine con finiture fotocatalitiche per l'abbattimento degli inquinanti atmosferici (NOx), in coerenza con il principio DNSH.

?Servizi e arredo "smart": installazione di pensiline modulari attrezzate per sosta e attesa, oltre alla realizzazione di un parcheggio da 20 posti auto.

?Il percorso attuativo prevede secondo il cronoprogramma l'inizio delle opere per la fine del 2027 e l'ultimazione per agosto 2029.