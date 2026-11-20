Avellino, da testimone a indagato mancava il microchip al documento L'uomo ha rimediato una denuncia per falso materiale commesso da privato

di Paola Iandolo

Era stato convocato come testimone dell’ accusa in un processo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino, ma si è beccato una denuncia per falso materiale. E' quanto accaduto nel palazzo di giustizia avellinese quando l'uomo - residente in Irpinia - si è presentato a Piazza D’Armi. Ai controlli ha esibito al personale dell’Europolice, una carta di identità elettronica, privadel microchip.

L'anomalia

Un’anomalia che non è sfuggita agli uomini in divisa. Una circostanza prontamente segnalata al personale dell’Arma in servizio presso il tribunale avellinese. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione di Avellino, che hanno avviato gli accertamenti necessari. L’uomo è stato condotto presso la Stazione di Avellino, dove su disposizione del magistrato di turno è stato denunciato per falso materiale commesso da privato.