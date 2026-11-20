di Paola Iandolo
Era stato convocato come testimone dell’ accusa in un processo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino, ma si è beccato una denuncia per falso materiale. E' quanto accaduto nel palazzo di giustizia avellinese quando l'uomo - residente in Irpinia - si è presentato a Piazza D’Armi. Ai controlli ha esibito al personale dell’Europolice, una carta di identità elettronica, privadel microchip.
L'anomalia
Un’anomalia che non è sfuggita agli uomini in divisa. Una circostanza prontamente segnalata al personale dell’Arma in servizio presso il tribunale avellinese. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione di Avellino, che hanno avviato gli accertamenti necessari. L’uomo è stato condotto presso la Stazione di Avellino, dove su disposizione del magistrato di turno è stato denunciato per falso materiale commesso da privato.