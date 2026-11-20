Avellino, tensione sul bus tra passeggero e autista: arriva la polizia Oggi volanti nella zona Cappuccini per verificare quanto segnalato

Tensione su un bus urbano ad Avellino, dove per una discussione tra l'autista di un autobus e un passeggero con un cane al seguito ha creato momenti di disordine. L'episodio si è verificato oggi lungo la tratta tra Piazza Libertà e l'autostazione, intorno alle ore 13.

Intervento della polizia tra Piazza Libertà e l'autostazione

La discussione a bordo del mezzo, dai toni accesi, ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Sul posto, all'altezza di via Lorenzo Ferrante zona Cappuccini a due passi dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie, sono infatti giunte un paio di volanti della Polizia di Stato per riportare la calma e accertare i fatti.

Da ricostruire la dinamica della lite sul bus urbano

La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara e spetterà agli agenti ricostruire quanto successo a bordo dell'autobus cittadino, individuando eventuali responsabilità e cause per quanto avvenuto.