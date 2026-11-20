Irpiniambiente e Comuni: continua la trasparenza nei rapporti economici Crivaro: "La regolarità dei pagamenti non è una mera questione contabile"

"Accolgo favorevolmente le sollecitazioni pervenute da diversi sindaci, condividendo la necessità di garantire maggiore trasparenza, equità e responsabilità nei rapporti economici tra i Comuni e Irpiniambiente": l’amministratore unico di Irpiniambiente, Claudio Crivaro, interviene a seguito delle dichiarazioni dei primi cittadini di alcuni comuni irpini serviti dalla società provinciale, che hanno sollecitato la pubblicazione delle posizioni debitorie dei singoli Comuni nei confronti della società.

Le parole dell'amministratore unico Crivaro

"Finora abbiamo ritenuto, per ragioni di opportunità istituzionale e di rispetto nei confronti delle amministrazioni comunali, di non rendere pubbliche le singole posizioni debitorie, - continua Crivaro - privilegiando il confronto diretto con gli enti e portando avanti le azioni di recupero dei crediti nelle sedi competenti, senza alimentare contrapposizioni mediatiche. Il fatto che oggi siano gli stessi amministratori locali a sollecitare una rappresentazione pubblica e dettagliata della situazione debitoria dei Comuni è un elemento di novità che considero positivo.

Da parte di Irpiniambiente non vi è alcuna preclusione a rendere noti questi dati, con l’indicazione degli importi dovuti, delle annualità di riferimento e dei pagamenti effettuati. Siamo altresì disponibili a presentarli e discuterli nelle sedi istituzionali deputate, anche in seno all’Assemblea dei sindaci dell’Ente d’Ambito, qualora si ritenesse opportuno convocarla. Credo che sia interesse comune - conclude Crivaro - tutelare le amministrazioni che rispettano gli impegni assunti e richiamare alle proprie responsabilità quelle inadempienti. La regolarità dei pagamenti non è una mera questione contabile, ma una condizione essenziale per garantire la solidità economica della società, tutelare i lavoratori e assicurare la continuità e la qualità dei servizi resi ai cittadini".