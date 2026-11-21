Muore a 23 anni, strazio nell'avellinese: l'ultimo saluto a Gabriele Costantino Lutto a Sturno, oggi i funerali

Dolore e cordoglio a Sturno nell'avellinese per la morte di un giovane di soli 23 anni, Gabriele Costantino. La triste notizia della sua scomparsa è stata data dalla famiglia, nella comunità di Sturno dove Gabriele viveva circondato dall’affetto dei suoi cari. I funerali si terranno oggi, sabato 21 novembre, alle ore 15.30 presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova a Frigento. Successivamente, la salma sarà tumulata nel cimitero di Sturno.

A comunicarlo sono la mamma Maria Flammia, il papà Giuseppe e il fratello Alessandro, insieme agli zii Michela, Angelo, Rosa, Vincenzo, Angela, Francesco e Saveria, ai cugini e a tutti gli altri familiari.

La camera ardente i funerali

La camera ardente è stata predisposta presso la Casa funeraria Terrazzano, in località Pianopantano a Mirabella Eclano. Le visite sono consentite dalle ore 9 alle 20. Le condoglianze potranno essere presentate alla famiglia nella Sala del Regno dei Testimoni di Geova a Frigento in occasione delle esequie.

I familiari, che hanno chiesto di non inviare fiori, rivolgono un sentito ringraziamento a tutti coloro che parteciperanno alla cerimonia funebre.