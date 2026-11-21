Avellino, vergogna in via Nappi, invasione di topi: "E pensano allo stadio…" La denuncia di una commerciante del centro storico: nessuno interviene

La denuncia è forte. E sono impressionanti anche le immagini pubblicate sui social. Due topi cercano di entrare nel bar all’angolo tra via Nappi e piazza Libertà, pieno centro cittadino. E’ la titolare dell’esercizio commerciale, Margherita Didio, che pubblica la foto con un titolo significativo: “Avellino, basta girarsi dall'altra parte”. E racconta la sua disavventura: “Stamattina davanti al mio bar, in pieno centro, ho visto due topi. Uno sul bordo della porta, che cercava di entrare, e uno sul marciapiede. Ho chiamato i Vigili Urbani per segnalare. Mi è stato risposto male e mi è stato detto che "non è competenza loro".

Eppure so che non sono l'unica, le segnalazioni sono tantissime. Io mi chiedo: se un problema di igiene pubblica, davanti a un'attività dove la gente mangia e beve, non è competenza di nessuno, di chi è?”

“Non è – continua la commerciante - una questione di decoro, è una questione di salute. Per noi commercianti, per i nostri clienti, per i bambini che passano su quel marciapiede, per tutta Avellino. Chiedo al Comune di Avellino, all'ASL e a tutti gli enti competenti di intervenire subito con una derattizzazione seria in zona e con controlli, e non di rimbalzare i cittadini da un ufficio all'altro. Noi facciamo il nostro dovere, teniamo pulito, paghiamo le tasse. Vogliamo solo poter lavorare in sicurezza. Non è normale e non dobbiamo abituarci”. Nei commenti si ironizza sul fatto che il comune invece di pensare ai problemi della città sembra avere come obiettivo solo la costruzione dello stadio.

Sarebbe superfluo ogni commento. Ma questa denuncia è il segnale evidente di uno scollamento tra l’amministrazione comunale e i cittadini.