Avellino, Nesta: "Consapevoli del valore del Mantova e di ciò che occorre" Domani (ore 15) la sfida al "Partenio-Lombardi" per la dodicesima giornata di campionato

"La sosta fa bene sempre perché permette di staccare e ripartire con forza riflettendo su ciò che si sta facendo. La squadra ha lavorato bene, anche se non manca qualche problemino. Sapete di Iannarilli, Di Maggio è fuori, non c'è Favilli, Sounas è recuperato. Simic deve essere valutato". Così Alessandro Nesta ha presentato Avellino-Mantova, in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi".

"Dovremo essere squadra su alti livelli in casa e fuori"

"Il Mantova è chiaro in ciò che vuole, richiama l'Atalanta di Gasperini, ti prendono uomo su uomo. Modesto ha cambiato la squadra nella scorsa stagione. È difficile da affrontare e dobbiamo essere consapevoli della gara che ci aspetta. Sappiamo di avere le nostre armi e dovremo sfruttarle al cento per cento. Le tante gare in pochi gioni? Avremo bisogno di tutto, ho già fatto ruotare, ma ripeto che occorre il salto di qualità mentale. Dovremo essere squadra su alti livelli in casa e fuori. Possiamo fare di più. Russo? Non c'è solo Russo, ma tutte le squadre hanno quei 3/4 calciatori importanti che è difficile tirar fuori dal campo. Dobbiamo salire di livello anche in alcune soluzioni con i centrocampisti. Lì può nascere la soluzione per Biasci. Russo si crea la giocata da solo. Adamo? Può giocare ovunque, è stato anche mezzala contro il Benevento. Cancellotti? Può fare il terzo di difesa, può fare il quinto, è sempre a duemila in termini di impegno e passo dopo passo tornerà nelle rotazioni".