I 116 anni di Nonna Laurina: grande festa a Sturno e in Irpinia "Donna più anziana d'Italia, vice decana europea e terza al mondo"

"L’Irpinia si appresta a scrivere una pagina storica e inedita sotto i riflettori del mondo": in Valle Ufita, a Sturno, taglia il traguardo invidiabile dei 116 anni di Lucia Laura Sangenito, per tutti nonna Laurina. "L’evento straordinario, domani 22 novembre, alla vigilia dell'anniversario del terremoto dell’80. Sarà il sindaco Vito Di Leo ad omaggiare la festeggiata con una pergamena, l’ennesima consegnata dalle sue mani nel corso degli anni nell’abitazione di via operai": si legge nella nota.

"La donna più anziana d'Italia, terza al mondo"

"Nonna Laurina è la donna più anziana d'Italia, della Campania, della sua terra d’Irpinia, vicedecana europea e terza nel mondo. Mai nessuno ha raggiunto un record del genere in provincia di Avellino. Devota di San Michele Arcangelo, il 29 settembre scorso, seppur non in buone condizioni di salute, ha atteso in preghiera accanto al sindaco Vito Di Leo e al parroco del paese don Alberico Grella la processione davanti alla sua abitazione, avvolta dal calore dei familiari a partire dal suo angelo custode Maria. Una figlia adorabile, con la quale trascorre il suo tempo da una vita intera".

"Un esempio per tutti"

"Ha visto guerre, terremoti e pandemie nonna Laurina. Una vita piena di sacrifici. Ha lavorato sin da giovane caricando pietre sulle spalle. Erano tempi duri, ma la guerriera dell'Irpinia non si è mai arresa, nonostante un intervento chirurgico al femore, nel maggio 2018 all’età di 107 anni ad Ariano Irpino ad opera dell'ex primario Rossano Cornacchia e vari acciacchi tra cui diverse cadute in casa. Una donna esemplare con un bagaglio infinito di insegnamenti, un esempio per tutti, amante della famiglia, custode delle tradizioni autentiche e genuine nelle aree interne".