Unicef: "Dall’Irpinia azioni concrete per la pace, la legalità e il benessere" Il 37° anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

"In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza - che segna il 37° anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - il Comitato Provinciale UNICEF di Avellino rinnova il proprio impegno sul territorio irpino coniugando la mobilitazione globale per il diritto alla pace con un nuovo percorso locale dedicato alla tutela dei più giovani, alla cultura della legalità e alla sicurezza": si legge nella nota diffusa.

"Otto decenni ininterrotti in prima linea"

"La ricorrenza odierna assume quest’anno un valore storico ancora più profondo poiché cade nell’80° anniversario della fondazione dell’UNICEF: nato l’11 dicembre 1946 all’indomani della Seconda Guerra Mondiale per portare soccorso urgente, cibo e cure ai bambini dell’Europa devastata dal conflitto - inclusa l’Italia, tra i primi Paesi a ricevere aiuti - l’UNICEF celebra oggi otto decenni ininterrotti in prima linea in oltre 190 Paesi e territori, al fianco di ogni bambino, ovunque si trovi, senza alcuna discriminazione. Aderendo alla campagna nazionale “Go Blue”, promossa da UNICEF Italia e ANCI con il supporto della Provincia di Avellino, numerosi monumenti ed edifici simbolici dei Comuni irpini si tingono di blu. Parallelamente, il Comitato ha animato la Biblioteca per Ragazzi della Biblioteca Provinciale “S. e G. Capone” con laboratori e letture dedicate alla cultura del dialogo e della pace: un appuntamento che segna simbolicamente e operativamente l’avvio di un percorso di attività ramificate su tutto il territorio provinciale. L’iniziativa territoriale si inserisce nel solco del forte appello lanciato in questi giorni dalla Presidente nazionale di UNICEF Italia, Stefania Radoccia, attraverso gli spazi informativi della campagna in RAI e in occasione della presentazione del Calendario 2027 della Polizia di Stato - un evento che ha celebrato 25 anni di consolidata sinergia e quasi 4 milioni di euro raccolti per sostenere i progetti UNICEF dedicati all'infanzia e alla tutela dei minori. Nel suo intervento, la Presidente Radoccia ha richiamato l’attenzione sull’emergenza globale dei conflitti e sul valore imprescindibile della sicurezza e della legalità come presidi di tutela dei diritti: oggi oltre 500 milioni di bambini- quasi uno su cinque nel mondo - vivono in aree segnate da guerre. «La pace è la condizione di tutti gli altri diritti: senza pace non c’è scuola, non ci sono cure, non c’è sviluppo», ha ribadito la Presidente Radoccia".

"Valore strategico la storica collaborazione con la Polizia"

«Celebrare il 20 novembre nell’80° anniversario dell’UNICEF - dichiara la Prof.ssa Tonia De Giuseppe, Presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Avellino - significa custodire ottant’anni di storia umanitaria e raccogliere il monito della nostra Presidente nazionale Stefania Radoccia per trasformarlo in responsabilità quotidiana qui in Irpinia. Così come nel 1946 l’UNICEF nacque per ricostruire il futuro dei bambini feriti dalla guerra, oggi abbiamo il dovere di intervenire con la stessa determinazione tanto nelle emergenze internazionali quanto nelle fragilità silenziose che colpiscono i nostri ragazzi sui territori». «In questo percorso - sottolinea la Presidente De Giuseppe - assume un valore strategico la storica collaborazione con la Polizia di Stato e il dialogo costante con tutte le Forze dell’Ordine e le agenzie di sicurezza e protezione attive sul nostro territorio. Educare alla legalità, prevenire i fenomeni di bullismo, cyberbullismo, devianza e isolamento significa costruire un’alleanza educativa in cui istituzioni, scuola, famiglie e presidi di sicurezza camminano insieme per proteggere i diritti dei minori e garantire loro ambienti sicuri in cui crescere». "Proprio per rispondere a questa urgenza educativa, sociale e demografica, il Comitato Provinciale di Avellino annuncia oggi il lancio ufficiale della campagna provinciale di adesione e del tavolo di prevenzione e intervento dedicato ai giovani irpini".

"Spopolamento aree interne non è solo dato demografico"

«Dal nostro presidio permanente in via Nappi - spiega la Presidente De Giuseppe - vogliamo ribadire che l’UNICEF attenziona con cura e continuità anche i bambini e i giovani del nostro territorio. Il nostro è uno sguardo di prevenzione e azione concreta che, forte dell’egida delle Nazioni Unite e dei principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, punta a far incrociare e intrecciare sguardi e competenze differenti a supporto dell’intera comunità irpina. Avviamo così un tavolo permanente di prevenzione e intervento con uno scopo chiaro: contrastare il disagio giovanile e promuovere il benessere nei territori, creando le condizioni per evitare le fughe dei nostri ragazzi dall’Irpinia. Lo spopolamento delle aree interne non è solo un dato demografico, ma una ferita sociale ed educativa che si cura costruendo qualità della vita, fiducia e opportunità reali. A partire proprio dall'iniziativa odierna presso la Biblioteca Provinciale, nei prossimi mesi prenderà il via un fitto calendario di attività ramificate sui territori, attualmente in fase di organizzazione insieme a enti istituzionali, agenzie di sicurezza, scuole, associazioni del terzo settore e realtà sociali irpine che sceglieranno di aderire alla campagna. Vogliamo offrire ai nostri giovani spazi concreti di ascolto, orientamento, partecipazione civica e protagonismo positivo, affinché possano scegliere di restare e costruire qui il proprio futuro, senza lasciare indietro nessuno». "Come aderire al tavolo organizzativo: tutti gli enti, le istituzioni scolastiche, le realtà istituzionali, associative gli ordini professionali del territorio irpino interessati a prendere parte al tavolo di prevenzione e intervento e a co-progettare le iniziative della campagna possono manifestare il proprio interesse inviando un’email agli indirizzi comitato.avellino@unicef.it e t.degiuseppe@unicef.it".