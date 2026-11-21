Ariano Irpino: piantato l'Albero di Falcone nella Villa Comunale Iniziativa promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Ferrante

Ad Ariano Irpino "le scuole cittadine hanno partecipato questa mattina, nella Villa Comunale, alle celebrazioni per la Giornata nazionale dell’Albero. Le studentesse e gli studenti hanno messo a dimora nuovi alberi e piantato bulbi, prendendo parte in prima persona alla cura di uno degli spazi pubblici della città": si legge nella nota diffusa. "L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Ferrante, è stata organizzata dall’assessora all’Ambiente Sara Pannese insieme all’assessore all’Istruzione Crescenzo Perrina. Il coinvolgimento delle scuole ha permesso di affiancare alla piantumazione una riflessione sul rispetto del patrimonio verde e sulla responsabilità condivisa nella cura dei beni pubblici".

"Responsabilità condivisa nella cura dei beni pubblici"

"Nel corso della mattinata, nei pressi del busto di Giulio Lusi, è stata messa a dimora una talea del ficus che cresce a Palermo vicino alla casa del magistrato Giovanni Falcone. La piantumazione rientra nel progetto “L’Albero di Falcone”, portato ad Ariano Irpino dall’Associazione AIOS, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e i Carabinieri Biodiversità, con il sostegno dell’Amministrazione comunale. La presenza dell’Albero di Falcone nella Villa Comunale offrirà alle scuole e alla cittadinanza un luogo in cui ricordare il magistrato e il suo impegno nella lotta alla mafia. L’Amministrazione comunale ringrazia gli istituti scolastici, i docenti, le studentesse e gli studenti che hanno preso parte alla giornata, insieme a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa".