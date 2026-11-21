Liquidazione AMU, Ferrante: "Passaggio ad AIR tutela per lavoratori e cittadini" Illustrate le ragioni della scelta e il percorso individuato dall’amministrazione

Ieri, ad Ariano Irpino, el corso della seduta del consiglio comunale, il sindaco Mario Ferrante è intervenuto sulla messa in liquidazione dell’AMU, illustrando le ragioni della scelta e il percorso individuato dall’amministrazione per garantire la continuità del trasporto pubblico cittadino e tutelare i dipendenti della società.

"L’unica soluzione concretamente praticabile"

"Ferrante ha spiegato che la situazione di deficit in cui AMU versava da anni aveva reso inevitabile la liquidazione. Nel rispondere alle polemiche emerse sulla vicenda, il sindaco ha ricondotto il confronto alle condizioni economiche della società e alla necessità di assicurare la prosecuzione del servizio. In quel quadro, ha sottolineato Ferrante, il passaggio ad AIR rappresentava l’unica soluzione concretamente praticabile per mantenere il trasporto pubblico ad Ariano Irpino": si legge nella nota diffusa.

"Azioni utili affinché ai lavoratori venga riconosciuto il TFR"

"Il sindaco ha evidenziato che la liquidazione di AMU e il contestuale passaggio del personale ad AIR costituiscono, nel percorso messo in campo dall’Amministrazione, l’unica strada realistica per salvaguardare i posti di lavoro. I dipendenti entreranno a far parte del personale di AIR e saranno riorganizzati nell’ambito del servizio di trasporto pubblico di Ariano Irpino. Ferrante ha precisato che continueranno a lavorare sul territorio arianese, senza essere destinati a sedi lontane dalla città. Quanto al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze di AMU, il sindaco ha assicurato che il Comune seguirà le relative pratiche e metterà in campo, per quanto di propria competenza, tutte le azioni utili affinché ai lavoratori venga riconosciuto il TFR spettante".