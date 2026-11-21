Avellino-Mantova, i convocati: Nesta non potrà contare su Simic Altro stop per il difensore croato, che sarà rivalutato solo lunedì dallo staff medico

Fin qui non è la stagione di Lorenco Simic. Il difensore dell'Avellino ha accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra e non è nell'elenco dei convocati per la sfida con il Mantova, in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi". Altro stop per il croato con le condizioni che saranno rivalutate tra 48 ore. Assenti, come già chiaro da giorni, Luca Di Maggio per la lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, Andrea Favilli per la lesione di basso grado a carico del muscolo soleo della gamba destra ed Antony Iannarilli per la lesione di basso grado a carico del gemello mediale della gamba destra.

I calciatori a disposizione

2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 5 Di Bitonto, 6 Palmiero, 7 Pandolfi, 9 Cheddira, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Faticanti, 18 Berenbruch, 20 Palumbo, 22 Sassi, 23 Venturi, 24 Sounas, 27 Moruzzi, 29 Cancellotti, 30 Adamo, 39 Besaggio, 50 Martinelli, 51 Margiotta, 56 Enrici, 77 Di Paolo

Il report biancoverde

"Luca Di Maggio è alle prese con una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Andrea Favilli è alle prese con una lesione di basso grado a carico del muscolo soleo della gamba destra. Antony Iannarilli è alle prese con una lesione di basso grado a carico del gemello mediale della gamba destra. Lorenco Simic ha accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 48 ore. Daniel Fila è alle prese con una lesione di alto grado a carico del flessore della coscia sinistra".