Avellino-Mantova: le probabili formazioni Alle 15 la gara per la dodicesima giornata del campionato di Serie B

Alle 15 sarà calcio d'inizio per la sfida Avellino-Mantova. Nesta non potrà contare su Iannarilli, Di Maggio, Favilli e Simic con il lungodegente Fila. Sarà 3-5-2 per i biancoverdi con Martinelli in porta e la linea difensiva composta da Izzo, Venturi ed Enrici. A centrocampo Palmiero appare destinato al rientro dal primo minuto con Palumbo e Besaggio nei ruoli di mezzala con Missori a destra e Moruzzi a sinistra sulle fasce. In attacco ci sarà la coppia Russo-Cheddira.

Le probabili formazioni

Serie B

Dodicesima Giornata

Avellino-Mantova

Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Russo, Cheddira. All. Nesta. A disp. Sassi, Sala, Di Bitonto, Pandolfi, Biasci, Faticanti, Berenbruch, Sounas, Cancellotti, Adamo, Margiotta, Di Paolo

Mantova (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Del Lungo, Trimboli, Ignacchiti, Benaissa; Ilie, Ruocco; Gliozzi. All. Modesto. A disp. (in attesa delle convocazioni)

Arbitro: Drigo

Assistenti: Dei Giudici e Scarpa

Quarto ufficiale: Guida

VAR e AVAR: Dionisi e Massimi