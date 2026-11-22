De Gennaro e l'Irpinia, quando una terra si ribellò alle discariche Il ricordo di una stagione difficile: le battaglie di Difesa Grande e Pustarza nell'inverno del 2008

Ci sono nomi che evocano storie diverse a seconda dei luoghi in cui vengono pronunciati. Quello di Gianni De Gennaro, per gran parte degli italiani, appartiene alla stagione della lotta alla mafia, alle grandi inchieste, agli apparati della sicurezza nazionale, ai vertici dello Stato. In Irpinia, soprattutto ad Ariano e Savignano, riporta alla memoria anche un inverno lontano, fatto di assemblee, presidi, cortei, strade presidiate dalle forze dell'ordine e comunità intere chiamate a difendere le ragioni della propria esistenza.

All'indomani della sua tragica scomparsa, mentre si ripercorrono le vicende pubbliche e personali dell'ex capo della Polizia, vale la pena recuperare anche questa pagina della sua storia. Una pagina forse marginale nella biografia di un uomo che ha attraversato mezzo secolo di vita istituzionale italiana, ma tutt'altro che marginale nella memoria di chi abita questa parte della Campania. Era il gennaio del 2008. Sono trascorsi quasi diciannove anni, eppure certe immagini non sembrano appartenere a un passato così remoto.

Quell'inverno della Campania sommersa dai rifiuti

La Campania era diventata il ritratto di un'emergenza senza fine. Le montagne di immondizia nelle strade di Napoli, i servizi delle televisioni straniere, l'impotenza della politica, un sistema di smaltimento ormai al collasso. L'allora presidente del Consiglio Romano Prodi affidò a Gianni De Gennaro il compito di affrontare la crisi. La scelta di un uomo proveniente dai vertici della Polizia restituiva la misura della gravità della situazione. Occorreva decidere in fretta, individuare nuovi siti, riaprire vecchi impianti, liberare le città dai rifiuti. Ma sulle carte del commissariato, dietro i nomi delle località e le cifre delle tonnellate da smaltire, c'erano territori, persone, storie, ferite ambientali mai rimarginate. E c'era l'Irpinia, ancora una volta chiamata a fare i conti con decisioni maturate altrove.

Difesa Grande, il ritorno di un incubo

Tra i primi provvedimenti di De Gennaro ci fu la riapertura della discarica di Difesa Grande, ad Ariano Irpino.

Quarantaduemila tonnellate di rifiuti da conferire in un impianto che la città aveva sperato di consegnare definitivamente al passato. Il cambio della gestione, l'arrivo dei tecnici dell'Esercito, le verifiche sulle vasche di sversamento: mentre la macchina commissariale si metteva in movimento, Ariano ritrovava le ragioni di una battaglia che conosceva fin troppo bene. Non era soltanto la protesta contro una discarica. Era la memoria di anni di promesse, di preoccupazioni per la salute, di interrogativi sulla qualità delle acque e sulla salvaguardia di un territorio che chiedeva di non essere considerato semplicemente per la sua disponibilità ad accogliere ciò che altri non riuscivano a smaltire. De Gennaro garantì che a Difesa Grande sarebbero arrivati esclusivamente i rifiuti prodotti nella provincia di Avellino. Ma quella rassicurazione non bastò. La questione, ormai, andava ben oltre la provenienza dei camion.

Il giorno in cui Ariano ritrovò se stessa

Il 29 gennaio 2008 migliaia di persone attraversarono le strade di Ariano. Una città intera sembrò ritrovarsi attorno a una questione che aveva superato le appartenenze politiche, le divisioni amministrative, le consuete contrapposizioni della vita pubblica. C'erano i sindaci, le istituzioni locali, le associazioni, i comitati, la Chiesa, le famiglie. C'erano cittadini che forse non avevano mai partecipato a una manifestazione e che quel giorno sentirono il bisogno di esserci. Fu una protesta imponente e pacifica. Una di quelle giornate nelle quali una comunità riesce a esprimere qualcosa di più della somma delle proprie rivendicazioni. Difesa Grande diventò il nome di una battaglia civile. Il nome di un luogo che assumeva un significato più ampio della sua stessa collocazione geografica. Perché a essere difesa non era soltanto una contrada, ma l'idea che anche una terra lontana dai grandi centri del potere avesse diritto a essere ascoltata.

Pustarza, quando la protesta incontrò gli scudi

Poche settimane dopo, quell'inverno irpino conobbe momenti ancora più aspri. A Savignano Irpino, in contrada Pustarza, era stata individuata l'area destinata a ospitare una nuova discarica. Un impianto di dimensioni considerevoli, destinato a segnare per anni il destino di quella parte del territorio al confine con la Puglia. Il 18 febbraio 2008, lungo la statale 90 delle Puglie, nei pressi del bivio per Villanova del Battista, la protesta incontrò gli schieramenti delle forze dell'ordine. Le trivelle da fermare, i manifestanti sulla strada, gli scudi, gli scontri, i contusi. E poi l'occupazione dei binari della ferrovia Caserta-Foggia. Immagini che appartengono alla cronaca di quegli anni, ma anche alla memoria personale di chi le visse e di chi le raccontò. Da una parte lo Stato, con la necessità di dare una risposta immediata a un'emergenza diventata insostenibile. Dall'altra cittadini convinti che quella risposta non potesse tradursi nell'ennesimo sacrificio imposto alle loro comunità. In mezzo, una distanza che nessuna ordinanza era riuscita a colmare.

L'autorità dello Stato e le ragioni di una terra

Sarebbe ingeneroso ricondurre quella stagione esclusivamente alla figura di Gianni De Gennaro. L'emergenza rifiuti campana veniva da lontano, da responsabilità accumulate negli anni, da ritardi politici e amministrativi, da un sistema che aveva consumato risorse insieme alla fiducia dei cittadini. De Gennaro arrivò quando il tempo delle soluzioni ordinarie sembrava ormai esaurito. Lo fece con gli strumenti e i poteri straordinari che il governo gli aveva affidato. Ma proprio quell'inverno mise in evidenza una delle contraddizioni più profonde nella gestione delle emergenze italiane: la distanza tra la necessità di assumere decisioni e il dovere di costruirne la condivisione. Lo Stato aveva le sue urgenze. L'Irpinia aveva le sue ragioni. E quelle ragioni non potevano essere misurate soltanto attraverso la capacità residua di una discarica.

Il dovere della memoria, senza rancore

Oggi, di fronte alla morte di Gianni De Gennaro, non è il tempo delle rivincite postume. Né quello delle semplificazioni. Una vicenda umana conclusasi tragicamente impone rispetto e misura nelle parole. Ma il rispetto non richiede la cancellazione della memoria, né una rilettura accomodante della storia Nella biografia dell'uomo che contribuì a cambiare il corso della lotta a Cosa nostra, che lavorò accanto a Giovanni Falcone e raggiunse i vertici delle istituzioni repubblicane, c'è anche quell'inverno irpino.

Ci sono le strade di Ariano, le campagne di Savignano, i cittadini lungo la statale delle Puglie. Ci sono le ragioni di chi doveva risolvere un'emergenza e quelle di chi non voleva diventarne la vittima.

Ricordare tutto questo, oggi, significa restituire alla storia una parte della sua complessità. Ciò che per un uomo di Stato fu un incarico temporaneo, per quelle comunità fu un passaggio destinato a lasciare un segno duraturo. Gli incarichi finiscono, le ordinanze ingialliscono negli archivi, le emergenze scompaiono dalle prime pagine dei giornali. Le terre, invece, rimangono. E con esse la memoria degli uomini e delle donne che hanno cercato di custodirle.