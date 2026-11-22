Grottaminarda celebra i 30 anni della Corale Polifonica Santa Maria Maggiore Alle 20.30 il grande concerto dal titolo "Voci nel Tempo - 30 anni insieme (1996 - 2026)"

Un traguardo storico all’insegna della musica e della condivisione: 30 anni della Corale Polifonica Santa Maria Maggiore. Alle 20.30, nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria Maggiore, a Grottaminarda, l'importante anniversario sarà sottolineato con un grande concerto dal titolo "Voci nel Tempo - 30 anni insieme (1996 - 2026)". Per rendere omaggio a questo lungo percorso artistico e umano, la Corale ha voluto al proprio fianco alcune delle realtà musicali e degli artisti con cui ha collaborato e condiviso il palcoscenico nel corso di questi trent'anni di attività.

"Un viaggio fatto di note, passione, amicizia e voci che si uniscono"

"Ad arricchire il programma del Concerto del Trentennale interverranno, in qualità di graditi ospiti: il Coro Polifonico della Cattedrale di Ariano Irpino; il Coro Giovanile Incanto e Coro Dolci Note di Cava de' Tirreni; la Corale Polifonica Madonna di Fatima di Ariano Irpino; il Coro Musicae Cantores di San Giorgio del Sannio; il Tenore Don Antonio Ventulli. L’evento, giunto alla sua 22ª edizione, organizzato dalla Corale Polifonica Santa Maria Maggiore, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Maggiore, gode del patrocinio del Comune di Grottaminarda. La serata nasce per celebrare tre decenni di storia ininterrotta, un viaggio fatto di note, passione, amicizia e voci che si uniscono in un’unica armonia".

"Presenza costante sul territorio"

"Un anniversario importante che trova il plauso dell'Amministrazione Comunale, espresso attraverso le parole della Presidente del Consiglio Comunale, Virginia Pascucci: «Trent’anni di attività testimoniano una straordinaria passione e un profondo amore per l’intera comunità. Attraverso i tanti concerti tenuti in tutta Italia, la Corale Polifonica Santa Maria Maggiore ha svolto un ruolo prezioso di ambasciatrice culturale, permettendo di far conoscere e apprezzare il nome di Grottaminarda anche al di fuori dei confini locali. Questo traguardo racconta una presenza costante sul territorio e una grande capacità di aggregare persone e generazioni diverse attraverso il linguaggio universale della musica e del canto». I circa 20 elementi del Coro saranno guidati, ancora una volta, dal Maestro Soprano Sabrina Caprarella che ha fondato il gruppo insieme ad altri componenti storici e al parroco dell'epoca, Don Rocco Salierno, nel dicembre del 1996, in occasione della prima edizione del Concerto di Natale tenutosi a Grottaminarda".

"Appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica polifonica"

"Da allora la Corale Polifonica Santa Maria Maggiore ha maturato un curriculum artistico di tutto prestigio con tante esibizioni in importanti funzioni religiose di tutta Italia, come nella Basilica di Pompei, nella Chiesa di Pietrelcina, nella Basilica Inferiore di San Francesco in Assisi, nelle quattro basiliche papali maggiori di Roma, San Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le mura. Non sono mancati negli anni prestigiosi premi dedicati al settore delle Corali. Dunque un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica polifonica, a cui è invitata tutta la cittadinanza, pensato per ripercorrere insieme le tappe più significative di un cammino che continua ad arricchire il tessuto culturale e spirituale della comunità".