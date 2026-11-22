Avellino-Mantova 2-1: doppietta di Cheddira al 31’ La gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B

La gara Avellino-Mantova

61' - Ammonito Cella.

56' - Ammonito Palmiero.

54' - Ammonito Tomasevic.

51' - Izzo salva tutto sulla transizione virgiliana aperta da una palla persa di Venturi a metà campo.

46' - Via alla ripresa.

Fine primo tempo: Avellino-Mantova 2-1

45' - Un minuto di recupero.

33' - Super Martinelli per l'angolo Mantova.

31' - Sorpasso Avellino: ancora Palumbo per l'angolo, ancora Cheddira di testa per il 2-1 Avellino.

29' - Tomasevic e Cella vicini al nuovo vantaggio Mantova, Moruzzi trova il muro Bardi. Lupi vicini al sorpasso.

20' - Prima Castellini di testa, poi Cheddira spreca a tu per tu con Bardi.

16' - Pareggio dell'Avellino con Cheddira: palla inattiva, garantita da Russo, corner battuto da Russo e colpo di testa della punta per l'1-1.

4' - Ilie per il vantaggio del Mantova: anticipo su Cheddira e recupero fronte porta per i virgiliani, destro a giro dell'ex Empoli.

0' - Quanto immaginato si conferma nella formazione ufficiale biancoverde: 3-5-2 con Palmiero regista e Palumbo mezzala destra. Continuità negli altri ruoli.

Il tabellino

Serie B

Dodicesima Giornata

Avellino-Mantova 2-1

Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Russo, Cheddira. All. Nesta. A disp. Sassi, Margiotta, Sala, Di Bitonto, Pandolfi, Biasci, Faticanti, Berenbruch, Sounas, Cancellotti, Adamo, Di Paolo

Mantova (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Del Lungo, Trimboli, Ignacchiti, Benaissa; Ilie, Ruocco; Bragantini. All. Modesto. A disp. Gemello, Gasparini, Longonda, Spinaccè, Cajazzo, Meroni, Radaelli, Paoletti, Kospo, Vesentini, Kouda, Vlahovic

Arbitro: Drigo

Assistenti: Dei Giudici e Scarpa

Quarto ufficiale: Guida

VAR e AVAR: Dionisi e Massimi