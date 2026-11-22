La gara Avellino-Mantova
61' - Ammonito Cella.
56' - Ammonito Palmiero.
54' - Ammonito Tomasevic.
51' - Izzo salva tutto sulla transizione virgiliana aperta da una palla persa di Venturi a metà campo.
46' - Via alla ripresa.
Fine primo tempo: Avellino-Mantova 2-1
45' - Un minuto di recupero.
33' - Super Martinelli per l'angolo Mantova.
31' - Sorpasso Avellino: ancora Palumbo per l'angolo, ancora Cheddira di testa per il 2-1 Avellino.
29' - Tomasevic e Cella vicini al nuovo vantaggio Mantova, Moruzzi trova il muro Bardi. Lupi vicini al sorpasso.
20' - Prima Castellini di testa, poi Cheddira spreca a tu per tu con Bardi.
16' - Pareggio dell'Avellino con Cheddira: palla inattiva, garantita da Russo, corner battuto da Russo e colpo di testa della punta per l'1-1.
4' - Ilie per il vantaggio del Mantova: anticipo su Cheddira e recupero fronte porta per i virgiliani, destro a giro dell'ex Empoli.
0' - Quanto immaginato si conferma nella formazione ufficiale biancoverde: 3-5-2 con Palmiero regista e Palumbo mezzala destra. Continuità negli altri ruoli.
Il tabellino
Serie B
Dodicesima Giornata
Avellino-Mantova 2-1
Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Russo, Cheddira. All. Nesta. A disp. Sassi, Margiotta, Sala, Di Bitonto, Pandolfi, Biasci, Faticanti, Berenbruch, Sounas, Cancellotti, Adamo, Di Paolo
Mantova (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Del Lungo, Trimboli, Ignacchiti, Benaissa; Ilie, Ruocco; Bragantini. All. Modesto. A disp. Gemello, Gasparini, Longonda, Spinaccè, Cajazzo, Meroni, Radaelli, Paoletti, Kospo, Vesentini, Kouda, Vlahovic
Arbitro: Drigo
Assistenti: Dei Giudici e Scarpa
Quarto ufficiale: Guida
VAR e AVAR: Dionisi e Massimi