Va a caccia a muore, tragedia nell'avellinese: aveva 60 anni Cacciatore morto a Castelvetere sul Calore: Carabinieri sul posto

Un cacciatore di 60 anni, residente nella provincia di Napoli, è deceduto in seguito a un incidente durante una battuta di caccia a Castelvetere sul Calore. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti, ricostruire quanto avvenuto e individuare eventuali responsabilità.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono impegnate nella ricostruzione dettagliata dell’episodio. Al momento, non è stata fornita alcuna ipotesi ufficiale sulle cause del decesso e restano ancora da chiarire le circostanze esatte in cui l’uomo ha perso la vita. La notizia si è rapidamente diffusa in paese scatenando sconcerto. Nelle prossime ore si avrà un quadro più chiaro di quanto avvenuto nel comune irpino.