Maltempo, stasera scatta l'allerta meteo: avvisi ai comuni L'avviso della protezione civile

La Protezione Civile della Regione Campania, facendo riferimento alle valutazioni del Centro Funzionale, ha emesso un’allerta meteo valida per l’intero territorio regionale dalle 21 di oggi, domenica 22 novembre, fino alle 18 di domani, lunedì 23 novembre. L’avviso riguarda venti forti o localmente molto forti provenienti dai quadranti occidentali, accompagnati da raffiche e condizioni di mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste più esposte.

Venti intensi e mareggiate: attenzione alle zone costiere

Il fenomeno delle mareggiate interesserà in particolare le aree costiere come la Piana campana, Napoli, le isole e l’area vesuviana (zona 1), la penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini (zona 3), Tusciano e Alto Sele (zona 5), Piana Sele e Alto Cilento (zona 6), e il Basso Cilento (zona 8).

Allerte e misure preventive richieste ai Comuni

La Protezione Civile ricorda a tutti i Comuni l’importanza di attuare tutte le misure strutturali e non strutturali necessarie a prevenire, contrastare e mitigare i rischi connessi agli eventi previsti, in conformità con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Particolare enfasi è posta sul monitoraggio del verde pubblico e sulla verifica della stabilità delle strutture esposte alle forti sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Nessun rischio idrogeologico: avviso in codice verde

Non sono invece previste criticità legate alle precipitazioni: per il rischio idrogeologico, infatti, l’avviso è di colore verde. Si precisa che l’allerta per vento non viene associata a un codice colore e, in assenza di allerta per temporali, il verde indicato nell’avviso del Centro Funzionale – trasmesso agli enti locali dalla Sala Operativa regionale – conferma che non è previsto rischio idrogeologico collegato al quadro meteorologico attuale.