Avellino-Mantova 4-1, tabellino e voti: quarto posto per i lupi Mercoledì alle 19 la sfida contro la Cremonese allo "Zini" per i lupi

L'Avellino si ritrova sotto dopo quattro minuti, ma non perde lucidità e con organizzazione risale attendendo la fase giusta per colpire. Due corner battuti in modo splendido da Palumbo, due colpi di testa di Cheddira, autore di un'ottima prova, per la doppietta del sorpasso al 16' e al 31': i biancoverdi tengono sulla pressione del Mantova nel tentativo del pari e allungano con decisione con il primo gol di Pandolfi e la stoccata finale di Moruzzi. Per la prima volta in stagione l'Avellino, vince due gare consecutive tra le mura amiche, sale al quarto posto, condiviso con Pisa e Mantova, e mercoledì sarà ospite della Cremonese nel turno infrasettimanale.

Il tabellino con le pagelle

Serie B

Dodicesima Giornata

Avellino-Mantova 4-1

Marcatori: 4' pt Ilie (M), 16' pt, 31' pt Cheddira (A), 45' st Pandolfi (A), 49' st Moruzzi (A)

Avellino (3-5-2): Martinelli 7; Izzo 7, Venturi 6,5, Enrici 6,5; Missori 6 (35' st Cancellotti sv), Palumbo 7 (41' st Faticanti sv), Palmiero 6,5 (19' st Sounas 6,5), Besaggio 6,5, Moruzzi 7; Russo 6,5 (41' st Biasci sv), Cheddira 8 (35' st Pandolfi 7). All. Nesta 7,5. A disp. Sassi, Margiotta, Sala, Di Bitonto, Berenbruch, Adamo, Di Paolo

Mantova (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic (20' st Meroni), Cella (28' st Cajazzo), Castellini; Del Lungo (20' st Castellini), Trimboli, Ignacchiti (28' st Kouda), Benaissa; Ilie, Ruocco; Bragantini (20' st Vlahovic). All. Modesto. A disp. Gemello, Gasparini, Longonda, Spinaccè, Radaelli, Paoletti, Kospo

Arbitro: Drigo

Assistenti: Dei Giudici e Scarpa

Quarto ufficiale: Guida

VAR e AVAR: Dionisi e Massimi