Precipita da un capannone, operaio muore nell'avellinese La tragedia a Prata Principato Ultra: la vittima aveva 50 anni

Tragedia nell'avellinese dove un operaio cinquantacinquenne del salernitano è morto in un capannone di Prata Principato Ultra. A perdere la vita un operaio salernitano.

La dinamica

La dinamica dell’incidente e’ in corso di accertamento da parte dei militari della Compagnia dei Carabinieri di Avellino e del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

La caduta , la morte

Almeno da una prima ricostruzione, l’operaio sarebbe caduto a causa del cedimento di un lucernaio sul tetto del capannone dove stava eseguendo dei lavori insieme ad altri colleghi. Un volo di diversi metri, una caduta che non gli ha dato scampo. Il cinquantacinquenne è morto sul colpo.

Gli accertamenti

La Procura di Avellino ha avviato tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli esami che saranno disposti.