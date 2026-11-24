Menarini, consiglio provinciale straordinario davanti ai cancelli di Flumeri Richiesta urgente di tavolo di crisi con il Mimit e garanzie su commesse e investimenti

La vertenza dello stabilimento Menarini di Flumeri torna al centro dell’attenzione con un Consiglio provinciale straordinario convocato dal presidente Fausto Picone, su richiesta delle organizzazioni sindacali e delle RSU aziendali.

L’iniziativa, dal titolo Tempo scaduto, punta a sollecitare interventi concreti per garantire il futuro dello stabilimento e tutelare i livelli occupazionali.

I principali problemi riguardano: la mancanza di nuove commesse, che mette a rischio la continuità produttiva. Il possibile ricorso alla Cassa integrazione (Cigo) da febbraio, con conseguenze economiche per i lavoratori e le loro famiglie. L'assenza di un piano industriale certo che garantisca il rilancio della fabbrica.

I sindacati chiedono la convocazione urgente di un tavolo di crisi al Mimit e un impegno condiviso di Governo, Regione Campania ed enti locali. Tra le ipotesi per il rilancio figura anche l’ingresso di un partner industriale cinese, già prospettato dal Ministero durante la fase di privatizzazione.

Le organizzazioni sindacali ritengono che lo stabilimento abbia importanti potenzialità di crescita, fino alla possibilità di triplicare gli attuali occupati, ma sottolineano che servono investimenti, nuove commesse e impegni concreti e verificabili.

In sintesi: il messaggio lanciato dai sindacati e dalle istituzioni è chiaro: non c'è più tempo da perdere. Occorrono risposte immediate per assicurare la continuità produttiva della Menarini, salvaguardare i posti di lavoro e garantire il futuro industriale dell'intero territorio.