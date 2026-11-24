Colpito con una bottiglia in testa in un locale: 18enne ferito gravemente E' accaduto in un locale di Mercogliano tra sabato e domenica. 35 punti di sutura per il giovane

Momenti di paura nella notte tra sabato e domenica in un locale di Mercogliano, dove un ragazzo di 18 anni, residente ad Avellino, è rimasto gravemente ferito durante un'aggressione. Il giovane sarebbe stato raggiunto da due colpi alla testa sferrati con una bottiglia di spumante.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito preoccupanti. Trasportato d'urgenza all'ospedale Moscati di Avellino, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le lesioni riportate hanno richiesto complessivamente 35 punti di sutura.

Sull'episodio sono in corso le indagini della Questura di Avellino, con la sezione Volanti, impegnata a ricostruire le fasi della vicenda e a risalire alle persone coinvolte. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato la violenza.

La corsa in ospedale e l'intervento chirurgico

A prestare aiuto al diciottenne sono stati due giovani che, secondo le prime ricostruzioni, non avevano alcun rapporto con lui. I due lo hanno accompagnato in automobile al pronto soccorso del Moscati, dove è giunto in condizioni particolarmente critiche, con una forte perdita di sangue e quasi privo di conoscenza.

I sanitari hanno disposto il ricovero in codice rosso e il trasferimento immediato in sala operatoria. La rapidità delle cure si sarebbe rivelata determinante: un ulteriore ritardo avrebbe potuto aggravare il quadro clinico.

Indagini della Sezione Volanti: ascoltata la vittima, verifiche sulle telecamere

Le indagini sono affidate alla Sezione Volanti della Questura di Avellino. Gli agenti hanno già ascoltato il diciottenne, che avrebbe riferito di non ricordare quanto accaduto durante l'aggressione. Un elemento che rende ancora più importante il lavoro investigativo per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Particolare attenzione è rivolta anche alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti all'interno del locale, che potrebbero fornire indicazioni utili per individuare l'autore o gli autori del gesto e chiarire cosa sia successo prima e dopo il ferimento.

Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore con l'ascolto di altre persone presenti quella notte. Tra queste ci sarà anche il titolare del locale, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire la sequenza degli avvenimenti e a comprendere come siano stati gestiti i momenti immediatamente successivi all'aggressione.

Restano ancora senza risposta le domande sul movente e sulle circostanze che hanno portato alla violenza. Gli investigatori stanno lavorando per fare piena luce sull'episodio.