Avellino, "La metamorfosi del processo": il convegno dell'Ordine degli Avvocati Si terrà oggi alle 15 nell'aula Magna del Tribunale di Avellino

di Paola Iandolo

L’Ordine degli Avvocati di Avellino promuove un incontro di studio dal titolo “La metamorfosi del processo penale. Doppio binario nei reati di criminalità organizzata e contro la Pubblica Amministrazione”. L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 25 novembre 2026 alle ore 15:00 presso l’Aula Magna “Rosario Livatino” del Tribunale di Avellino. L’iniziativa si propone di approfondire le evoluzioni del rito penale in ambiti sensibili come la criminalità organizzata e i reati contro la Pubblica Amministrazione.

Gli interventi

Interverranno l’avvocato Fabio Benigni, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, la Dottoressa Francesca Spena, Presidente del Tribunale di Avellino, il Dottor Francesco Raffaele, Procuratore della Repubblica f.f. di Avellino, il Dottor Pasquale Picone, Questore di Avellino, il Professor Francesco Fasolino, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno, l’Avvocato Biancamaria D’Agostino, Consigliere Nazionale Forense e l'avvocato Raffaele Tecce, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Avellino e Responsabile della Scuola Forense e della Formazione in materia penale.

I presenti

Ad introdurre e moderare l’incontro sarà la Professoressa Antonella Marandola, Ordinario di Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi del Sannio. Prenderanno parte al confronto il Professore Antonino Sessa, Ordinario di Diritto Penale all’Università degli Studi di Salerno, il Dottor Henry John Woodcock, Sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Napoli, l'avvocato Penalista, Generoso Pagliarulo e il Dottore Giuseppe Santalucia, Presidente della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione. Previsto l’intervento degli avvocati Assia Iannaccone, Luca Pellecchia, Michele Scibelli e della Dottoressa Manuela Davidde e Dottor Felice Egidio. Ai partecipanti che prenderanno parte all’incontro verranno riconosciuti 4 crediti formativi, di cui 1 credito in deontologia.