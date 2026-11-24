Solofra, auto a gasolio in fiamme nella notte: intervento dei Vigili del Fuoco L'episodio si è verificato intorno alle ore 01:30 in via Sant'Andrea Apostolo

Momenti di apprensione nella notte a Solofra, dove un'autovettura alimentata a gasolio è stata interessata da un incendio. L'episodio si è verificato intorno alle ore 01:30, in via Sant'Andrea Apostolo, dove è intervenuta una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino.

Ricevuta la segnalazione, i caschi rossi hanno raggiunto il luogo dell'incendio e avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare le fiamme e a riportare la situazione sotto controllo. Successivamente, il personale ha provveduto alle operazioni di bonifica e alla messa in sicurezza dell'area interessata, scongiurando ulteriori situazioni di pericolo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Solofra, che hanno svolto gli adempimenti di competenza.

Fortunatamente, l'incendio non ha provocato conseguenze per le persone né ulteriori danni a cose. L'intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso dopo il completamento delle operazioni di spegnimento e la verifica delle condizioni di sicurezza dell'area.