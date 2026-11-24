Screening oncologici: sabato i camper dell’Asl fanno tappa a Santa Paolina Ultimo appuntamento del mese con le unità mobili per la prevenzione gratuita di tumori ed Epatite C

Prosegue l’impegno dell’Asl Avellino per portare la prevenzione oncologica sul territorio. Sabato 28 novembre, in collaborazione con il Comune, le unità mobili dell’Azienda Sanitaria Locale faranno tappa a Santa Paolina, in Piazza Fontana, per l'ultimo appuntamento del calendario mensile dedicato alla salute.

Dalle ore 9:00 alle ore 14:00, le persone interessate, residenti in provincia di Avellino, rientranti nelle fasce d’età target potranno accedere gratuitamente agli esami diagnostici, previa prenotazione obbligatoria.

Le prestazioni disponibili: screening della mammella: mammografia riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, screening della cervice uterina: Pap Test per le donne tra i 25 e i 29 anni e HPV DNA, Test per le donne tra i 30 e i 64 anni, screening del colon retto: rivolto a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni, con distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF), screening dell’Epatite C (HCV): test rapido su sangue (pungidito) rivolto a tutti i cittadini nati tra il 1969 e il 1989, esteso anche ai cittadini STP (Stranieri Temporaneamente Presenti).

Di fianco dei camper sarà inoltre allestito un infopoint dedicato alla donazione di organi e tessuti, per informare la cittadinanza e offrire a chi lo desidera l’opportunità di sottoscrivere direttamente la propria dichiarazione di volontà. Per accedere agli esami è necessario prenotare telefonicamente contattando il numero: 349 534 1916.