Una panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne, la Montevergine c'è La clinica di Mercogliano aderisce all'iniziativa che coinvolge le strutture di GVM Care & Research

In occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, che si celebra domani, in tutte le strutture di GVM Care & Research, gruppo ospedaliero italiano, verrà installata una panchina rossa, un segno concreto e visibile contro ogni forma di violenza, discriminazione e abuso. Anche Clinica Montevergine di Mercogliano (AV) aderisce all’iniziativa.

“La violenza contro le donne rappresenta una delle più gravi emergenze sociali e culturali del nostro tempo – dichiara Ettore Sansavini, Presidente di GVM Care & Research -. Come Gruppo impegnato quotidianamente nella tutela della salute, del benessere e della dignità della persona, abbiamo il dovere di promuovere una cultura fondata sul rispetto, sull'inclusione e sulla prevenzione. Questo impegno è coerente con i valori di GVM Care & Research e con l'attenzione che il Gruppo dedica ai temi della responsabilità sociale, della parità di genere e della sostenibilità”.

I drammatici dati degli accessi in pronto soccorso

Secondo i dati diffusi da Istat e Ministero della Salute, in Italia ogni giorno si registrano 53 accessi in Pronto Soccorso a causa di violenze dichiarate, ma il sommerso è spaventosamente più ingente: gran parte delle violenze subite non viene denunciata, per paura o per fattori psicologici, economici e sociali, per cui le cifre ufficiali rappresentano solo una parte del fenomeno reale. Le stime dell'Istituto Superiore di Sanità indicano quasi 190 accessi al giorno, includendo tutti gli accessi per traumi o lesioni la cui origine violenta non viene dichiarata né denunciata.

Gli ospedali, i poliambulatori e i pronto soccorso delle strutture di GVM Care & Research sul territorio attuano protocolli per l’accoglienza e l’assistenza di donne vittime di violenza che si basano sulle Linee guida nazionali.

Le vittime di violenza arrivano in Ospedale in uno stato di forte compromissione emotiva e fisica: oltre a traumi fisici, spesso presentano forte stato di shock e ansia, confusione e reticenza nel raccontare l’accaduto, senso di frustrazione, talvolta accompagnati da un senso di vergogna. Per questo è importante garantire cure tempestive, tutela della privacy e raccolta corretta delle prove medico-legali, evitando che la vittima subisca ulteriori traumi. Può capitare che arrivino in ospedale da sole, ma spesso sono accompagnate da un familiare, che potrebbe essere responsabile o complice della violenza. Per questo è importante accompagnare la paziente in una stanza dedicata e separata dalla sala d'attesa comune, lontana da eventuali accompagnatori sospetti e da occhi indiscreti.

C'è il personale specializzato per accogliere le donne

Il personale dedicato all’accoglienza della vittima di violenza è debitamente formato e adotta un ascolto empatico e non giudicante, garantendo se necessario la presenza di un mediatore culturale. Inoltre, dopo aver spiegato chiaramente tutti gli esami e le profilassi a cui verrà sottoposta la paziente, raccoglie il consenso informato e spiega con calma che c’è la possibilità di sporgere denuncia o querela e di appoggiarsi a una rete di supporto costituita dai Centri Antiviolenza.

“Aderire alla Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne non è un gesto simbolico ma una presa di responsabilità: dire no alla violenza significa dire sì alla salute, alla dignità e alla vita - dichiara Sansavini -. GVM Care & Research è al fianco delle donne e contro ogni forma di violenza, discriminazione e abuso per contribuire a costruire una società in cui nessuna donna debba più sentirsi sola o in pericolo".