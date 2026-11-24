Terremoto in Irpinia, scossa 1.9 con epicentro a Sant'Andrea di Conza La terra trema, lieve scossa in provincia di Avellino

La terra trema in provincia di Avellino, questa mattina i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo ML 1.9 nella zona: 2 km S Sant'Andrea di Conza (AV). Il lieve evento tellurico è stato registrato alle ore 08:22:25 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8257, 15.3657 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ieri l'anniversario del terremoto del 1980

Ieri le celebrazioni e ricordo 46 anni dopo il terremoto del 1980. Il sisma devastò numerosi comuni tra Campania e Basilicata, causando quasi tremila vittime e lasciando profonde ferite nel tessuto sociale dei territori colpiti.

Il Presidente del Senato Ignazio La Russa

Nel giorno dell’anniversario, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricordato come il terremoto abbia lasciato “una ferita profonda, migliaia di vittime e intere comunità segnate da una tragedia che non verrà mai dimenticata”. La Russa ha inoltre reso omaggio “alla straordinaria dignità, alla forza e alla tenacia delle popolazioni colpite”, capaci di ricostruire case, paesi e comunità dopo la devastazione.

Il Presidente della Camera Lorenzo Fontana

Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha rivolto un pensiero alle vittime e alle popolazioni interessate, ricordando “quei giorni drammatici e la solidarietà di chi prestò aiuto alle comunità colpite”. Fontana ha definito il terremoto “una tragedia che ha segnato profondamente tante famiglie e che resta nella memoria del nostro Paese”.