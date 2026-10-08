Strage Isochimica, muore un altro operaio: addio a Ciro è la 41esima vittima Avellino, morto Ciro Nevola aveva 76 anni

Continua la strage Isochimica ad Avellino: Ciro Nevola, 76anni di Avellino, ex lavoratore dello stabilimento è morto ieri sera. L’uomo da anni aveva seri problemi di salute legati all’asbestosi. L’uomo aveva lavorato nella fabbrica di Borgo Ferrovia dal 1983 al 1988, come infermiere dell’azienda.

Il Comitato

A darne notizia il Comitato di Lotta degli ex operai dell'Isochimica. Sale ancora il numero delle vittime per malattie causate dall'inalazione delle fibre di amianto: 42 morti per malattie da esposizione alla fibra killer.

Le altre morti negli ultimi mesi

Solo dall’inizio dell’anno sono morti in tre: Ciro Preziuso, 66 anni; Michele Minnucci, 70 anni; Franco Pastore, 64 anni. Altri nomi che danno voce e volto alla tragedia

Il ricordo dei colleghi l'elenco di croci e morte che si allunga

Gli ex colleghi lo ricordano come una persona solare, sempre disponibile. Il dolore si mescola alla rabbia di chi ha diviso con lui quegli anni e ne porta ancora addosso le conseguenze. Si allunga lo straziante elenco di dolore e morte tra i ricordi dello stabilimento di Borgo Ferrovia ad Avellino. Un altro morto, un altro dolore si aggiunge all'elenco.

L’attività di scoibentazione e la malattia

Nello stabilimento si effettuava la scoibentazione delle carrozze ferroviarie. Lì Nevola ha lavorato per cinque anni. Ieri sera la malattia ha avuto la meglio.