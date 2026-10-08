Avellino, è allarme truffe: 4 tentativi sventati grazie ai Carabinieri La campagna informativa, le denunce di 4 anziani

Truffatori in azione in diversi comuni del Mandamento Baianese, ma i tentativi di raggiro sono stati sventati grazie anche alla costante attività di prevenzione e sensibilizzazione svolta dai Carabinieri, in particolare nei confronti delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Proprio grazie a questa attività di informazione, nella giornata di ieri, quattro anziani del Mandamento Baianese hanno riconosciuto un tentativo di truffa posto in essere da un interlocutore telefonico che, spacciandosi per appartenente alle Forze di polizia, chiedeva il pagamento di denaro o la consegna di monili in oro.

Ancora una volta si è dunque rivelata determinante l’attività di informazione e sensibilizzazione che i Carabinieri stanno portando avanti da tempo in tutta la provincia, attraverso incontri pubblici finalizzati a fornire ai cittadini, in particolare alle persone anziane, gli strumenti utili per riconoscere i tentativi di truffa e difendersi dai raggiri.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino rinnova l’invito a prestare la massima attenzione a questo tipo di truffe, spesso rivolte proprio alle persone anziane.

È fondamentale non fidarsi di chi, attraverso telefonate, messaggi o visite a domicilio, chiede denaro o oggetti preziosi sostenendo di agire per conto di familiari in difficoltà o per il pagamento di presunte cauzioni. In tali circostanze è opportuno verificare immediatamente con il familiare interessato e segnalare ogni episodio sospetto al “112” o al più vicino Comando dei Carabinieri.