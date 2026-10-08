Avellino Basket: infortunio per Della Rosa, il comunicato del club "Nuovi controlli ed accertamenti clinici per monitorare l'evoluzione"

Gianluca Della Rosa ha rimediato un edema osseo al ginocchio sinistro nel corso di Dole Basket Rimini - Halley Campania Avellino Basket. Lo scontro di gioco nella gara giocata domenica scorsa al PalaFlaminio ha determinato esami strumentali che portano il playmaker biancoverde all'assenza nel prossimo match, la sfida contro la Unieuro Forlì in programma domenica (ore 18) al PalaDelMauro, e a nuove valutazioni nel corso della prossima settimana.

Il comunicato del club

"L'Halley Campania Avellino Basket comunica che l'atleta Gianluca Della Rosa, a seguito di uno scontro di gioco fortuito occorso durante una seduta di allenamento ha riportato un edema osseo al ginocchio sinistro. Il playmaker biancoverde sarà sottoposto a nuovi controlli ed accertamenti clinici per monitorare l'evoluzione del quadro clinico e definire il successivo percorso di recupero".