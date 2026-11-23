Cheddira: "Felice per la doppietta, ma conta l'Avellino" Due gol nel primo tempo da ribaltone dopo il gol del Mantova in avvio di gara

"Quando sono arrivato a fine agosto non era al top, non venivo da un vero ritiro estivo. Passo dopo passo migliora la condizione e l'ingresso nelle soluzioni tattiche. Sono chiaramente contento per la doppietta, ma conta la vittoria di squadra, quello che stiamo facendo tutti insieme": così si è espresso Walid Cheddira al termine di Avellino-Mantova 4-1 con i due gol dell'ex Lecce che hanno garantito il ribaltone nel primo tempo dopo il vantaggio virgiliano nei primi minuti.

"Russo? Ci troviamo sempre di più"

"Non guardo la classifica, è troppo presto. Va preso tutto con il giudizio opportuno, si guarderà tutto alla fine. Ora abbiamo due trasferte ravvicinate. La Cremonese è stata costruita per tornare in A, il Catanzaro arriva da una finale playoff persa. Servirà la nostra miglior versione. Russo? L'intesa c'è, c'è sempre stata, ma chiaramente più giochiamo insieme e più comprendiamo cosa occorre l'uno per l'altro. È evidente di gara in gara ci troviamo sempre di più. Sono un lusso per la B? Credo che poter garantire l'esperienza e buoni valori, quello sì. So di poter essere d'aiuto anche per i più giovani. Pandolfi? Siamo tutti felici per lui, arrivava da una fase non semplice, ma siamo un gruppo unito".