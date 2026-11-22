L'Avellino Basket domina su Ruvo di Puglia (108-70): conferma del primato La Libertas Livorno vince sul Banco di Sardegna Sassari e guida la classifica con i biancoverdi

Corre sul +15 al 10', allunga ulteriormente nel secondo quarto e domina la scena nel terzo periodo con il 37-21 per il controllo totale nell'ultima frazione: finale di 108-70 e l'Halley Campania Avellino Basket batte in gestione la Crifo Wines Ruvo di Puglia. Sono 28 i punti di Francis, 19 quelli di Dell'Agnello, 14 quelli di Owens con Della Rosa da 12 per i quattro giocatori in doppia cifra nel roster di coach Di Carlo. Conferma del primato condiviso per l'Avellino Basket con la Libertas Livorno, vincente di un punto sul Banco di Sardegna Sassari (79-78).

Il tabellino

LNP - Serie A2

Undicesima Giornata

Halley Campania Avellino Basket - Crifo Wines Ruvo di Puglia 108-70

Parziali: 32-17, 26-14, 37-21, 13-18

Avellino: Blake Francis 28 (2/3, 7/8), Giacomo Dell'Agnello 19 (9/12, 0/0), Tariq Owens 14 (6/10, 0/2), Gianluca Della Rosa 12 (0/0, 4/7), Michele Serpilli 9 (4/6, 0/2), Marco Mollura 8 (1/1, 2/4), Mattia Palumbo 6 (0/1, 2/4), Andrea Zerini 5 (1/1, 1/2), Luca Campogrande 5 (1/3, 1/5), Emidio Zuccardi 2 (1/2, 0/4)

Ruvo di Puglia: Leonardo Valesin 20 (2/5, 4/11), Thomas Reale 17 (3/9, 3/6), Dustin Hogue 13 (5/12, 1/4), Matteo Bogliardi 10 (2/5, 2/8), Prince Kahambwe Lumena 4 (0/9, 0/1), Carmine Berardi 3 (0/0, 1/1), Luca Lovero 3 (0/0, 1/1), Simone Marcucci (0/1, 0/2), Luca Basile, Jazz Johnson, Vincenzo Guaiana, Riccardo Chinellato