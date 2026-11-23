Avellino Basket, Di Carlo: "Qualcosa da migliorare, ma contenti del percorso" Gli irpini vincono, la Libertas Livorno rispondono e prosegue il tandem in vetta

"Abbiamo giocato una partita quasi continua, ma abbiamo compiuto un passo in avanti e di questo dobbiamo essere contenti. Resta qualcosa da migliorare, ma siamo contenti del nostro percorso": così coach Gennaro Di Carlo si è espresso dopo Halley Campania Avellino Basket - Crifo Wines Ruvo di Puglia 108-70 al PalaDelMauro.

Testa a testa con la Libertas Livorno in vetta

Vince l'Avellino Basket, risponde la Libertas Livorno, che ha superato il Banco di Sardegna Sassari (79-78): irpini e toscani guidano ancora in tandem la classifica della Serie A2 dopo undici turni. Sabato, con palla a due alle 20.30, l'Avellino Basket sarà ospite della Gemini Mestre, mentre la Libertas giocherà il giorno dopo, domenica (ore 18) sul parquet della Reale Mutua Torino. Si rinnoverà il testa a testa, vissuto da alcune giornate tra le due squadre in vetta alla classifica. In scia delle prime due della graduatoria (10 vittorie e una sconfitta) c'è la Flats Service Fortitudo Bologna da 9 successi e due ko fin qui.