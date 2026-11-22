Scandone Avellino ko in trasferta: il Basketball Club Lucca vince 70-65 Alla squadra irpina non bastano i 19 punti di Frattoni e i 17 di Verazzo

Prosegue l'altalena casa/trasferta della Scandone Avellino, battuta dal Basketball Club Lucca con il risultato di 70-65 nella decima giornata del girone B di Serie B Nazionale. Alla squadra irpina non bastano i 19 punti di Frattoni e i 17 di Verazzo con Vedovato (9) a sfiorare la doppia cifra. Lucca vince con i 19 punti di Dubois e i 10 di Trentin e Cortellino.

Il tabellino

LNP - Serie B Nazionale

Girone B - Decima Giornata

Basketball Club Lucca - Felice Scandone Avellino 70-65

Parziali: 18-18, 17-14, 9-17, 26-16

Lucca: Gianni Dubois 19 (4/7, 3/8), Carlo Trentin 10 (3/5, 1/3), Giovanni Cortellino 10 (1/3, 2/2), Andrea Simonetti 9 (4/9, 0/0), Davide Pittana 8 (3/8, 0/2), Andrea Barsanti 6 (0/0, 1/3), Andrea Colussa 4 (2/2, 0/4), Carlo Balducci 2 (1/4, 0/2), Luca Valentini 2 (1/1, 0/3), Andrea Del Debbio (0/0, 0/2), Jacopo Pierini

Scandone: Gianluca Frattoni 19 (7/9, 0/1), Armando Verazzo 17 (4/6, 1/9), Jacopo Vedovato 9 (4/9, 0/0), Nicola Savoldelli 7 (2/4, 1/2), Andrea Donda 5 (1/1, 0/0), Fabio Stefanini 4 (2/4, 0/4), Bruno Farias, Costantino Carullo, Renato Mancini