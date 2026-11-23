Avellino: alle 22.30 c'è "0825" su OttoChannel - Canale 16 Per intervenire in diretta telefonica 0825/23743, per whatsapp 3428725223

Alle 22.30, su OttoChannel - Canale 16, nuovo appuntamento con "0825" per l'analisi di Avellino-Mantova 4-1 e la presentazione del turno infrasettimanale con i lupi che mercoledì (ore 19) saranno ospiti della Cremonese di Fabio Pecchia allo "Zini". Quarto posto per la squadra biancoverde con il Mantova e il Pisa. Primo collegamento con la trasmissione già durante "Ottogol" (ore 20.30) sul canale 16 del digitale terrestre e su ottochannel.tv.

Per intervenire nel corso della puntata

Conduce Carmine Quaglia, in studio Annibale Discepolo e mister Eduardo Imbimbo. Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 0825/23743. È possibile interagire con lo studio anche inviando sms e messaggi WhatsApp al 342/8725223.