Izzo: "Grande vittoria, ma non c'è tempo per fermarsi a festeggiare" "La testa è già a mercoledì, a Cremona, dove ci aspetta una vera battaglia su un campo difficile"

"Una grande vittoria oggi, un altro passo importante nel nostro cammino": così Armando Izzo si è espresso via social, sulla pagina ufficiale, dopo Avellino-Mantova 4-1. Il difensore è stato autore di un'ottima prova e di grande salvataggio in una fase delicata del match. "Ma nel calcio non c’è tempo per fermarsi a festeggiare. La testa è già a mercoledì, a Cremona, dove ci aspetta una vera battaglia su un campo difficile": ha aggiunto Izzo.

Mercoledì (ore 19) la sfida con la Cremonese

"E subito dopo ci sarà un’altra sfida fondamentale a Catanzaro. Piedi per terra, testa alta e fame di vincere. Perché le vittorie contano, ma è la continuità che fa la differenza. Non abbiamo fatto ancora niente. Avanti così, tutti insieme. Non si molla un centimetro": ha spiegato il partenopeo sulla pagina ufficiale social. Ripartenza immediata per i lupi dopo il 4-1 sul Mantova. Mercoledì (ore 19) sarà sfida allo "Zini" contro la Cremonese, mentre lunedì 30 (ore 20.30) sarà gara contro il Catanzaro al "Ceravolo".