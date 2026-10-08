Verme nel merluzzo, mamme in Comune: 48 ore di silenzio, serve chiarezza Oggi la commissione trasparenza. Nargi: alla maggioranza suggerisco di comunicare tempestivamente

E' atteso tra un paio di giorni il risultato degli esami dell'istituto zooprofilattico di Portici sul verme trovato all'interno del bastoncino di pesce alla mensa del Regina di Margherita di Avellino. Verifiche in corso e attesa anche per la relazione di Nas e Asl su quanto avvenuto martedì nella scuola di piazza Garibaldi, mentre i Nas stanno effettuando verifiche a tappeto in tutte le scuole mentre è scattata la psicosi tra le famiglie. Si analizza anche l'appalto e disciplinare con la ditta incaricata del servizio.

Giacobbe: voglio rassicurare le famiglie

"Stiamo guardano la gara d'appalto - spiega Giacobbe -. Ai gentiori dico: voglio rassicurarvi, perchè non è stata imposta alcuna chiusura dell'azienda, quindi vuol dire che può operare. Sulla gara d'appalto abbiamo verificato che il bastoncino di pesce era stato surgelato 1 gennaio 2026 ed è stato inscatolato a settembre 2026, quindi la filiera è stata corretta. Ora attendiamo cosa dicono Asl e Nas - spiega Giacobbe -"

Oggi il caso in commissione trasparenza .

Psicosi tra le famiglie

I genitori rimarcano come da parte dell'amministrazione ci sia stato un ingombrante silenzio negli ultimi due giorni. Argomento affrontato al palazzo nella commissione guidata da Laura Nargiche commenta: "Suggerisco alla maggioranza di comunicare tempestivamente in casi simili, così da fornire elementi certi a genitori e famiglie, comprensibilmente preoccupati per i loro bambini".