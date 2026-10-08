Maltempo, altre 24 ore di allerta: rischio frane e allagamenti in Campania Gli avvisi ai sindaci

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo attualmente in vigore estendendola a tutto il territorio regionale e innalzandone il livello in alcune aree. A partire dalle 15 di oggi , giovedì 8 ottobre e fino alle 15 di domani, venerdì 9 ottobre, sulla zona 1 che comprende tutti i comuni della Piana campana, Napoli, i territori ricompresi nell'area vesuviana e le isole del Golfo (in dettaglio, Zona 1: Piana campana; Napoli; Isole: Ischia, Procida, Capri; Area Vesuviana) l'allerta diventa Arancione. Su tutte le altre zone viene invece prorogato il Giallo.

Precipitazioni e rischi

Si prevede, infatti, una intensificazione delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che potrebbero avere forte intensità. Il quadro meteorologico, renderà possibili temporali particolarmente intensi che potrebbero determinare un dissesto idrogeologico diffuso e un rischio idraulico localizzato. In particolare, nella zona 1 si evidenzia la possibilità di effetti al suolo che potrebbero comportare frane superficiali e colate rapide di fango e detriti oltre a una instabilità di versante anche profonda. Su tutto il territorio sono possibili significativi ruscellamenti superficiali con fenomeni di trasporto di materiale; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili, anche a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio.

Raccomandazioni ai sindaci

Attenzione anche al dissesto idrogeologico sulle Isole del Golfo dove è aggravato anche dalla saturazione dei suoli per le piogge dei giorni scorsi. Si raccomanda ai Sindaci di attivare o mantenere attivi i Centri Operativi comunali attuando tutte le misure previste dai rispettivi Piani comunali di protezione civile, anche in ordine al monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, oltre che per il rischio idrogeologico ed idraulico.