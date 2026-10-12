Giovani, impresa, sviluppo. Le opportunità di Resto al sud 2.0. Ne parliamo con Invitalia. E' il tema del convegno in programma mercoledì 14 ottobre alle 10.00 al carcere borbonico, sala De Mita, ad Avellino.
Iniziativa promossa da International Inner Wheel Club di Avellino in collaborazione con CNA Avellino e Invitalia, con il patrocinio di Confindustria e Provincia Avellino.
Programma
Ore 10.00 saluti introduttivi: Teresa Colamarco presidente Inner Wheel Avellino.
Ore 10.10 saluti istituzionali: Luca Beatrice presidente Cna Avellino, Fausto Picone presidente Provincia di Avellino, Angelo Petitto presidente Confindustria Avellino, Nello Pizza sindaco di Avellino.
Interventi: 10.30 "Il contesto territoriale" Teresa Colamarco, storica. Le opportunità offerte da Resto al sud 2.0. Pasquale Pignalosa senior business developer Invitalia. Dalle 12.00 alle 13.30 incontri B2B. Modera la giornalista Giovanna Bove.