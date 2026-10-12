Tennis Ariano: premiati i campioni 2025-2026 Presentata la nuova edizione 2026/2027

Una serata all’insegna dello sport, della condivisione e del fair play ha accompagnato la cerimonia di premiazione del Campionato Arianese di Tennis 2025/2026, organizzato dal Club La Tartaruga e dal CT Renzulli, con la contestuale presentazione della nuova edizione 2026/2027.

La cerimonia, che si è svolta presso la sala conferenza del Club La Tartaruga, è stata condotta dalla Presidente del Club ospitante, Lucia Scrima, alla presenza del Presidente del CT Renzulli, Remigio Volpe, e della consigliera del Comune di Ariano Irpino, Mimma Giuliani.

I CAMPIONI DEL 2025/2026

Sono stati premiati tutti i vincitori delle diverse categorie del campionato appena concluso:

Gold: Luigi Pratola, Silver: Antonio Tarone, Bronze: Francesco Cozza, New Entry – Girone A: Federica Capobianco, New Entry – Girone B: Giovanni Cassiodoro

A Luigi Pratola è andato il riconoscimento più prestigioso, quello riservato al vincitore della categoria Gold, a coronamento di un percorso agonistico di grande valore.

IL PREMIO FAIR PLAY DEL PANATHLON

Spazio anche ai valori più autentici dello sport con il Premio Fair Play del Panathlon Club Ariano Irpino, presieduto da Lucia Scrima, assegnato alla panathleta Manuela Leo.

Il riconoscimento è stato consegnato dalla Past President del Club, Giusy Cardinale, con la seguente motivazione:

"Per aver dimostrato lealtà, correttezza e rispetto, anteponendo i valori dello sport agli obiettivi personali e contribuendo, con il proprio comportamento, a promuovere uno spirito di collaborazione e condivisione.

Un autentico esempio di Fair Play"

Un premio che sottolinea come il vero valore dello sport non risieda soltanto nei risultati, ma anche nella capacità di rispettare gli altri e anteporre i principi etici agli interessi personali.

AL VIA IL CAMPIONATO 2026/2027: CIRCA 90 ISCRITTI!

Nel corso della serata è stata presentata la nuova edizione del Campionato Arianese, che si preannuncia ancora più ricca e partecipata, con circa 90 iscritti pronti a scendere in campo a partire dal prossimo weekend.

Tante le novità di questa edizione:

Introduzione della nuova categoria SUPERGOLD, che si affiancherà a Gold, Silver e Bronze.

Ampliamento della categoria New Entry, che sarà articolata in ben tre gironi, per offrire a un numero maggiore di giocatori l'opportunità di vivere da protagonisti l'esperienza agonistica.

I campi del Club La Tartaruga e del CT Renzulli torneranno così a essere il palcoscenico di sfide, amicizia e sana competizione, in un campionato che negli anni è diventato un importante appuntamento per la comunità tennistica arianese.

"Complimenti a tutti i premiati e un grande in bocca al lupo ai partecipanti della nuova edizione! Un ringraziamento agli organizzatori, alle istituzioni presenti e a tutti coloro che contribuiscono alla crescita di questa manifestazione, capace di coniugare agonismo, socialità e valori dello sport. Il Campionato Arianese continua: che vinca il migliore, sempre nel segno del fair play!"