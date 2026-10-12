Lauro, decesso di Christian Romano: nuova esame sulla Jeep che lo travolse Tra un mese è atteso il deposito della consulenza effettuata dall'ingegnere Ciarleglio

di Paola Iandolo

Decesso del piccolo Christian Romano: stamane la Jeep che travolse il bambino mentre era a bordo della sua moto è di nuovo stata analizzata dal consulente nominato dalla Procura di Avellino. In mattinata i consulenti sono tornati nel deposito giudiziario dove sono custodite la vettura e il minicross. Accesso effettuato dall’ingegnere Antonio Ciarleglio, specialista in ingegneria giudiziaria e forense. Presenti i consulenti di parte nominati dai due indagati: il conducente della vettura, difeso dall’avvocato Alfonso Quarto,che ha nominato l’ingegnere Fabio Monfreda e il professore Alfonso Montella e il papà del piccolo deceduto, difeso dall’avvocato Raffaele Tecce, che ha nominato l’ingegnere Alessandro Lima.

La dinamica

Questa mattina è stata effettuata una ulteriore verifica relativa alla vettura Jeep guidata da un uomo del casertano, che il 22giugno scorso travolse - dopo aver invaso l'altra corsia di marcia - il veicolo guidato dal piccolo. Anche la minicross è al centro dell’accertamento tecnico per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro mortale avvenuto in uno dei tornanti di via Circuito ad Ima di Lauro.

I tempi

Questi nuovi accertamenti per stabilire la dinamica e i movimenti di auto e minicross coinvolti nel sinistro mortale hanno determinato anche una proroga della consulenza per cui ci vorranno altri trenta giorni per avere una prima verità tecnica su quanto avvenuto nel tornante di via Circuito. Le indagini sul drammatico sinistro sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di Baiano e della Stazione di Lauro.