Maltempo, due incidenti in contemporanea ad Ariano: ecco cosa è successo

Furgone resta in bilico su una scarpata con il conducente all'interno. Paura per un corriere lungo la strada provinciale 10 che da Ariano Irpino porta a Villanova del Battista, Zungoli, Savignano Irpino e Monteleone di Puglia.
L'incidente, complice l'ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore in Irpinia, è avvenuto alla località Trave.
Sul posto i vigili del fuoco insieme ad una pattuglia della polizia municipale, con in prima persona il comandante, il colonnello Angelo Bruno e i carabinieri.
Attesa per l'arrivo di un'autogru dei caschi rossi da Avellino, rimasta bloccata nel traffico di Cardito, lungo la statale 90 delle puglie a causa di un altro incidente che ha riguardato un mezzo pesante.
Un'autocisterna finita di traverso con danni alla motrice dopo essere uscita fuori strada a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia in questo punto già noto, teatro di diversi episodi analoghi nei pressi della grotta della Madonna di Lourdes. In entrambi gli incidenti, non si registrano fortunatamente feriti.