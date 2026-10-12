Avellino, 610mila euro per il Natale: la Regione finanzia gli eventi L’annuncio dell’assessore alla Cultura Luca Cipriano: «Sarà un Natale luminoso»

Avellino si prepara a vivere un Natale all’insegna della luce, degli eventi e della valorizzazione del territorio. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 610mila euro per il programma delle iniziative natalizie, una somma importante che consentirà all’amministrazione di mettere in campo un progetto ambizioso per animare la città durante le prossime festività.

A darne notizia è l’assessore alla Cultura del Comune di Avellino, Luca Cipriano, che ha affidato ai social la soddisfazione per il risultato raggiunto, annunciando il via libera della Giunta regionale al progetto presentato dal capoluogo irpino.

«Ci siamo. Sarà un Natale luminoso!», è l’esordio del messaggio con cui Cipriano ha condiviso la notizia del finanziamento, sottolineando il lavoro portato avanti nelle ultime settimane per costruire un programma capace di rendere Avellino protagonista del periodo natalizio.

Un programma ambizioso per le festività

Secondo quanto riferito dall’assessore, il lavoro di progettazione è iniziato subito dopo la conclusione della rassegna estiva. Nelle ultime settimane, l’amministrazione ha lavorato alla definizione di idee, progetti e nuove proposte con l’obiettivo di regalare alla città un Natale speciale.

Il finanziamento di 610mila euro rappresenta un sostegno significativo per la realizzazione del cartellone, che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrà essere all’altezza delle aspettative degli avellinesi e contribuire a rendere più attrattivo il capoluogo durante uno dei periodi più importanti dell’anno per il commercio, il turismo e la vita cittadina.

I dettagli delle iniziative non sono stati ancora illustrati nel messaggio dell’assessore, che ha però anticipato l'ambizione di un programma pensato per far risplendere Avellino e offrire nuove occasioni di partecipazione alla comunità.

Il ringraziamento alla Regione Campania

Nel suo intervento, Cipriano ha rivolto un ringraziamento al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e all’assessore regionale al Turismo, Vincenzo Maraio, per l’attenzione e il sostegno dimostrati nei confronti del progetto presentato dal Comune.

Il via libera della Giunta regionale consente ora all’amministrazione di contare sulle risorse necessarie per dare forma alla programmazione natalizia, con l’obiettivo di costruire un’offerta di eventi capace di coinvolgere cittadini e visitatori.

L’assessore ha inoltre ribadito la volontà di proseguire il lavoro in sinergia con le istituzioni regionali per rafforzare il ruolo del capoluogo irpino e valorizzarne le potenzialità.

Avellino punta a un Natale da protagonista

«Continuiamo a lavorare insieme per valorizzare Avellino e restituire al capoluogo il ruolo e la centralità che merita», ha scritto Cipriano, indicando nella collaborazione istituzionale uno degli elementi su cui costruire il percorso di rilancio della città.

L’obiettivo è fare delle festività natalizie non soltanto un momento di festa, ma anche un’occasione per animare il centro urbano, favorire la partecipazione e dare impulso alle attività economiche locali.

Con il finanziamento regionale di 610mila euro, il Comune dispone dunque di una risorsa importante per preparare il prossimo Natale. Ora l’attenzione si sposta sulla definizione e sulla presentazione del programma, dal quale si attendono indicazioni più precise su eventi, iniziative e appuntamenti che accompagneranno gli avellinesi durante le festività.

L’annuncio di Luca Cipriano segna intanto un primo passo concreto verso la nuova stagione natalizia. E il messaggio dell’assessore lascia intendere la direzione scelta dall’amministrazione: un Natale ambizioso, capace di illuminare la città e rafforzare il legame tra Avellino, i suoi cittadini e il territorio.

«Il Natale si avvicina. E Avellino è pronta a brillare», conclude Cipriano.